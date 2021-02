OM : 4 retours mais 4 incertains face au PSG !

Alors que les questions se multiplient autour de l’OM, le club va devoir recevoir le PSG ce dimanche à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Nasser Larguet va pouvoir compter sur plusieurs retours importants, mais doit aussi faire face à plusieurs incertitudes…

Alors que Pablo Longoria est à la recherche d’un entraineur, Nasser Larguet devrait encore assurer l’intérim ce dimanche face au PSG. Le club est secoué par la défiance des supporters à l’égard du président Eyraud, le départ d’André Villas-Boas et même la vente du club annoncée par le journaliste Thibaud Vézirian. Dans ce contexte, le directeur du centre de formation va devoir se focaliser sur le terrain et pourra s’appuyer sur un groupe plus large.

Gueye de retour, Amavi et Rongier toujours incertains… Milik forfait ?

Plusieurs absents de marque à l’entraînement de l’@OM_Officiel à 48 heures du Classico face au PSG.

Rongier présent mais Milik, Thauvin, Alvaro, Bénédetto et Nagatomo ne sont pas là. Amavi toujours convalescent.#fbsport #OMPSG #TeamOM pic.twitter.com/y1dyhNXT5d — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) February 5, 2021

En effet, Larguet va pouvoir compter sur les retours de 4 joueurs suspendus face à Lens. Le probable titulaire Pape Gueye, mais aussi les remplaçants Khaoui, Balerdi et Cuisance. Par contre, Jordan Amavi est toujours incertain (mollet), sa reprise est différé chaque semaine. Valentin Rongier lui doit faire faire à des douleurs et jongle avec sa tendinite, il n’est pas encore sûr de pouvoir jouer dimanche. C’est aussi le cas de la recrue Olivier Ntcham, qui a court de forme, pourrait être ménagé dimanche. Bruno Blanzat, journaliste chez notre partenaire France Bleu Provence, précise que Amavi était absent ce matin à l’entrainement, alors que Rongier était présent. Milik lui aussi absent ce matin serait blessé à la cuisse selon RMC et pourrait donc manquer le match de dimanche. Larguet en dira plus à partir de 13h lors de la conférence de presse d’avant match.