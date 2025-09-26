OM : 4 titulaires du match face au PSG sur le banc (dont Pavard) ?

Enchaîner et confirmer. Voilà la mission qui attend l’Olympique de Marseille, ce vendredi soir, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Opposés au Racing Club de Strasbourg, les Olympiens tenteront de valider leur succès de prestige obtenu face au PSG en début de semaine. Actuellement sixième du championnat, l’OM sait toutefois qu’il devra livrer un match solide contre des Alsaciens ambitieux, quatrièmes du classement.

Pour ce nouveau choc, Roberto De Zerbi, suspendu après son expulsion face à Paris, laissera sa place sur le banc à son adjoint Andrea Maldera. Le technicien italien devra composer sans Traoré et Kondogbia (forfaits). Côté marseillais, plusieurs cadres pourraient souffler : Pavard, Emerson, Gouiri et le Paixao sont pressentis pour débuter sur le banc.

Trois cadres sur le banc ?

Dans un schéma en 4-2-3-1, Gerónimo Rulli, impérial depuis le début de saison, gardera les cages. En défense, Murillo, Balerdi, Aguerd et Medina devraient composer la ligne arrière. Le double pivot devrait être assuré par O’Riley et Højbjerg, juste derrière Angel Gomes. Sur les ailes, Greenwood et Weah épauleront normalement Aubameyang, seul en pointe.

En face, Strasbourg est attendu en 3-4-1-2. Malgré les absences de Nzingoula, Nanasi, Enciso et Sow, Liam Rosenior pourra compter sur une formation compétitive. Devant Penders, gardien numéro 1, le trio Hogsberg – Sarr – Doukouré devrait tenir la défense. Moreira et Doué occuperont les couloirs, avec Barco et Luis au milieu. En soutien du duo Emegha – Panichelli, Lemaréchal évoluera en numéro 10.

Un match qui s’annonce déjà comme un tournant pour l’OM, déterminé à confirmer face à un concurrent direct aux places européennes.

