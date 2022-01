OM : 5 absents (dont 3 potentiels titulaires) face à Chauvigny ?

L’OM reprend demain le chemin des terrains à l’occasion des 16e de finale de Coupe de France. Les marseillais se déplace à Limoge pour y affronter l’US Chauvigné dimanche soir. Sampaoli devrait être privé de 5 éléments pour cette rencontre !

À l’occasion de ce match de Coupe de France, Jorge Sampaoli va devoir faire avec plusieurs absents. Bamba Dieng est suspendu et a rejoint la sélection sénégalaise avant la CAN, tout comme Pepe Gueye. De plus, Rongier est incertain suite à une douleur au pied, selon l’Equipe il devrait être préservé pour cette rencontre. et l’on peut rajouter deux joueurs touchés par le Covid. En effet, Pol Lirola et Konrad de la Fuente étaient absents de l’entrainement hier ils pourraient être les deux joueurs touchés par le Covid. Sampaoli l’a expliqué hier en conférence de presse.

Rongier préservé, Dieng suspendu, Gueye à la CAN et deux covidés !

« Je pense que le Covid va avoir un rôle très important sur la suite de la saison, avec de plus en plus de cas positifs en France et dans le monde. La diffusion est même plus rapide qu’au début de la pandémie, les chiffres ne feront que grimper. Ici, à l’OM, il y a pour l’instant deux cas seulement, deux joueurs qui seront forfaits pour le match à venir, dimanche. Tout le reste du groupe est disponible, mais il faudra être très prudent, le Covid va être déterminant dans les prochaines semaines. Quant à Valentin Rongier, il ne s’est pas entraîné hier (jeudi) et aujourd’hui (vendredi), il est touché au pied, il est revenu de vacances ainsi. Son état ne s’est pas amélioré ces dernières heures. On va attendre de voir s’il se sent mieux ce week-end. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (31/12/2021)

Si l’OM marque vite, ça peut tourner au carton – Jean-Pierre Papin

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille Jean-Pierre Papin n’a pas caché sa frustration dans les colonnes de La Provence suite au tirage au sort. En effet, il aurait préféré être à la place de Chauvigny pour affronter son ancienne équipe.

« Mon grand regret, c’est que ce ne soit pas moi qui joue contre l’OM. Tu n’as pas idée de combien ça me met les boules. Tu vois l’affiche Chauvigny-OM alors que ça aurait pu être Chartres-OM ! Mais bon, rien à dire, ils ont mérité leur victoire et sans leur envoyer des fleurs, respect… Je le répète, ils sont solides, mais si l’OM marque vite, ça peut tourner au carton. Solide, mais pas rapide. Avec de gros soucis sur les coups de pied arrêtés, les corners notamment, même s’ils sont grands. L’OM étant performant dans ce domaine, c’est un atout supplémentaire pour planter des buts. Alors, tant que l’OM n’aura pas marqué, ce sera compliqué, mais après le premier but, ça peut être portes ouvertes, trois, quatre, cinq buts. Parce que physiquement, ils auront du mal à tenir contre une des meilleures équipes de Ligue 1. Il faut évidemment se méfier, être sérieux. Contre Trélissac, il y a deux ans, l’OM avait été poussé aux tirs au but, mais c’était une formation de National 2. Chauvigny, c’est l’échelon en dessous et ce n’est pas pareil. » Jean-Pierre Papin – Source : La Provence (31/12/2021)