OM : 5 choses à savoir sur Jorge Sampaoli

L’OM serait en négociation avec le coach argentin Jorge Sampaoli. Ce dernier serait intéressé par le projet et il pourrait rejoindre Marseille en cas d’accord à la fin du mois. FCMarseille vous propose d’en savoir un peu plus sur lui grâce à deux spécialistes…

Si François Manardo, l’ancien responsable des relations de presse des Bleus de 2010 à 2012, l’a dézingué via son compte twitter, l’avis général est différent. Sampaoli a effectivement un gros caractère et peut partir au clash avec sa direction, il a raté son mondial dans des conditions difficiles avec l’Argentine en 2018. Par contre, ce dernier fait globalement progresser les joueurs, propose un jeu offensif et apporte de l’émotion. Nous avons contacté Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, qui nous a parlé de ces deux dernières saisons avec Santos et l’Atlético Mineiro. Mais aussi , Olivier Gotteland, agent français, spécialiste du football argentin et sud-américain…

Deux belles saison à Santos et l’Atlético Mineiro

« On parle de Sampaoli à l’OM au Brésil aussi. Cela fait deux ans qu’il est coach au Brésil après son échec avec la sélection argentine. Il avait repris Santos qui était en difficulté financièrement. Il avait un effectif pas terrible sans stars, et il a quand même joué le titre avec Flamengo. Mais Flamengo était largement au-dessus en termes d’expérience et d’effectif. Il a proposé du jeu, c’est sa marque de fabrique. C’est pareil avec l’Atlético Mineiro cette année, il n’a pas de joueurs dominants capables de faire des différences individuelles. » Dominique Baillif – source : FCMarseille (09/02/2021)

Jeu offensif et clash avec sa direction

« Il met en place un jeu basé sur l’offensive avec un gros pressing. Il a des résultats avec souvent une des meilleures attaques du championnat ce qui est fort avec le niveau des effectifs à disposition. Il propose un jeu cohérent et beau à regarder. C’est un entraîneur très exigeant, les joueurs le racontent mais ils progressent avec lui. On fait forcément le parallèle avec Bielsa car c’est un de ses disciples. Les joueurs ont adhéré à son projet mais au Brésil on explique aussi que les relations avec ses dirigeants sont très difficiles. On lui avait promis beaucoup de joueurs à Santos, il ne les a pas eu. Il peut donc avoir une relation conflictuelle avec sa direction car il n’hésite pas à dire les choses en conférence de presse, à mettre ses dirigeants en face de leurs responsabilités. Il veut mettre en place un système de jeu bien précis et s’il n’a pas le soutien de sa direction, il peut aller vite au clash. Mais du côté des joueurs et des supporters au Brésil il a réussi à faire adhérer car il a eu des résultats probants grâce à son style de jeu. » Dominique Baillif – source : FCMarseille (09/02/2021)

Fin du championnat Brasileirão le 26 février

« Du côté de la presse brésilienne, on explique qu’il veut revenir en Europe. Concernant le calendrier, le championnat se termine le 26 février, c’est la dernière journée du championnat national, le Brasileirão. Il y a des dates après car l’Atlético Mineiro enchaîne avec le championnat régional. Clairement, si Sampaoli doit partir, il le fera à la fin du championnat Brasileirão, il ne sera pas retenu par le championnat régional ! » Dominique Baillif – source : FCMarseille (09/02/2021)

Un mondial raté avec l’argentine, dieu au chili

« Jorge Sampaoli dispose d’une grosse cote d’amour au Chili, sélection avec laquelle il a battu l’Argentine en finale de Copa America. ça ne s’est pas bien passé ensuite avec la sélection argentine. On a même raconté que Di Maria et Messi avait repris l’équipe en main à la veille du match face à la France. Même si cela n’a pas été prouvé. Il vient de la province de Santa Fé en Argentine d’où viennent de grands joueurs comme Messi pou Aguero. Il a commencé aux Newells, en Argentine quand tu viens de cette province tu es reconnu. Il aurait une clause pour se libérer de 800 000 dollars. Il est plus adulé au Chili qu’en Argentine suite au mondial raté. On lui a reproché de ne pas avoir adapté son jeu à l’adversaire, mais il y avait aussi un manque de cohésion dans cette sélection. » Olivier Gotteland – source : FCMarseille (09/02/2021)

Un coach dans l’émotion

« Il propose un jeu offensif comme Bielsa, il a une expérience du haut niveau, ça peut être un coach intéressant. Il devrait bien coller à la mentalité marseillaise. Rosario a déjà été comparé à Marseille, ça peut coller. C’est quelqu’un qui joue beaucoup sur l’affectif, il a besoin de ça et de confiance. » Olivier Gotteland – source : FCMarseille (09/02/2021)