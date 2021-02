« Sampaoli, un faux-cul, manipulateur, doublé d’un hystérique. Exactement ce qu’il ne faut pas à l’OM! »

Pablo Longoria semble avoir trouvé sa priorité au poste d’entraineur. Le directeur sportif de l’OM serait en négociations avec Jorge Sampaoli. Le coach argentin serait intéressé par le projet et pourrait rejoindre Marseille à la fin du mois. Un choix qui ne plait pas du tout à François Manardo…

François Manardo a été chef de presse à la FFF puis responsable des relations de presse des Bleus de 2010 à 2012. Ce dernier a donné son avis sur la possible arrivée de Jorge Sampaoli à l’OM via son compte Twitter. On peut dire qu’il n’est pas tendre avec l’ancien sélectionneur du Chili…

« Je l’ai vu à l’œuvre de près avec le Chili puis ⁦Séville. Faux-cul, manipulateur, doublé d’un hystérique. Exactement ce qu’il ne faut pas à ⁦l’OM. Mais il y en a qui se gargariseront parce qu’il est Argentin et disciple de Bielsa. » François Manardo – source : Twitter (09/02/2021)

