OM : 53 jeunes joueurs libérés par le club !

D’après les informations de Mathieu Grégoire, journaliste pour L’Equipe, l’Olympique de Marseille a libéré 53 jeunes joueurs ces dernières semaines.

La formation de l’Olympique de Marseille est très décrié depuis plusieurs années. Le club tente de nouvelles choses pour l’améliorer et se focaliser sur les catégories plus hautes. D’après le journaliste de L’Equipe, Mathieu Grégoire, le club aurait déjà libéré 53 jeunes joueurs « en ce printemps. »

L’OM « devrait supprimer sa catégorie U16. Cela s’ajoute à la fin de l’école de foot, qui a déjà fait beaucoup parler les parents de Marseille et du 13 », explique le correspondant du quotidien sportif sur son compte Twitter ce samedi soir.

Rouvrir des connexions avec certains clubs

Notre invité dans Débat Foot Marseille, Yacine Youssfi, souhaitait il y a quelques semaines que l’OM réouvre des connexions avec des clubs aux alentours pour donner du temps de jeu aux jeunes joueurs du club : « Il y avait des clubs, même si ce n’étaient pas nos clubs « satellites » comme Ajaccio ou Lorient, avec lesquels on avait de bonnes connexions durant la période Dreyfus – Anigo pour prêter les joueurs. Ce serait bien de rouvrir des connexions avec certains clubs. Si tu as moins de moyens, le fait de fidéliser avec un ou deux clubs, peut te permettre d’assurer un suivi. Et fidéliser avec un club cela permet aussi de contrôler. Dans le sens où tu peux mettre des primes si l’équipe fait jouer ce joueur de l’OM prêté. Martigues va peut-être monter en Ligue 2, donc ça peut être intéressant de traiter avec eux, surtout que ce n’est pas loin de Marseille »