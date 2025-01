OM : 6 absents et une grosse incertitude face au LOSC !

L’OM va affronter le LOSC ce mardi soir dans le cadre des 16e de finale de Coupe de France. Roberto De Zerbi doit faire avec plusieurs absents sur blessure, dont Kondogbia, Wahi ou encore Harit !

Avant leur match de Coupe de France face au LOSC, l’Olympique de Marseille devra composer avec plusieurs absences. Geoffrey Kondogbia, Amine Harit, Bamba Koum et Elye Wahi sont toujours forfaits, et ne seront pas de la partie pour cette rencontre. En revanche, Pol Lirola a repris l’entraînement, mais sa participation reste incertaine. Du côté des blessures de longue durée, Ruben Carboni et Ismaël Moumbagna continuent de se remettre de leurs problèmes physiques et ne figureront pas non plus dans le groupe. Cette série d’absences contraint l’OM à ajuster son équipe pour affronter Lille, mais l’équipe de Roberto De Zerbi reste déterminée à poursuivre son parcours dans la compétition.

Kondogbia, Harit et Wahi toujours absents !

Interrogé sur Wahi en conférence de presse ce lundi, le coach Roberto De Zerbi a confirmé son absence : « Wahi était blessé avant la conférence de presse contre Rennes et aussi après. Je ne l’avais pas dit car on ne m’a pas posé la question. Il est encore blessé. On aurait aimé l’avoir avec nous au vu de la semaine, ça aurait été utile d’avoir des joueurs frais. »