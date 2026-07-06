OM : pourquoi Bruno Genesio refuse la méthode des lofts pour gérer le mercato

A l’heure où plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille sont annoncés sur le départ, Bruno Genesio a fait un choix fort pour la reprise. Selon L’Équipe, le nouvel entraîneur olympien ne prévoit pas de mettre les joueurs concernés à l’écart, une méthode qu’il avait déjà appliquée lors de son passage à Lille.

Une philosophie différente de ses prédécesseurs

Avec Bruno Genesio, l’OM change de méthode. Contrairement aux deux dernières intersaisons, marquées par la création de lofts pour les joueurs invités à quitter le club, le nouvel entraîneur souhaite travailler avec l’ensemble de son effectif tant que le mercato n’a pas rendu son verdict.

Selon L’Équipe, tous les joueurs, à l’exception des internationaux encore engagés en Coupe du monde, sont convoqués ce lundi à la Commanderie, y compris ceux dont l’avenir reste incertain.

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Une méthode déjà éprouvée à Lille

Toujours selon L’Équipe, Bruno Genesio avait adopté la même approche lors de son passage au LOSC. La saison dernière, plusieurs joueurs que le club souhaitait voir partir avaient participé normalement à la préparation estivale. Le quotidien cite notamment Aïssa Mandi et Nabil Bentaleb, qui se sont finalement imposés comme des éléments importants de l’effectif lillois au cours de la saison 2025-2026.

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L’entraîneur avait en revanche connu une situation différente avec Edon Zhegrova. L’ailier kosovar, qui ne souhaitait pas prolonger son contrat, avait rejoint la réserve au début de l’été avant d’être transféré à la Juventus lors du dernier jour du mercato.

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À Marseille, tous les dossiers restent ouverts

Selon L’Équipe, cette gestion s’explique également par la situation particulière de l’OM.

Le club doit réaliser plusieurs ventes durant le mercato estival, mais aucun joueur n’est officiellement écarté du groupe. Tous les éléments susceptibles de quitter Marseille poursuivront donc normalement leur préparation tant que leur avenir ne sera pas tranché.

Cette stratégie permet à Bruno Genesio de disposer d’un effectif complet pour le début de la préparation tout en laissant aux dirigeants le temps de mener les négociations sur les différents dossiers du mercato.

En choisissant de ne pas constituer de loft dès la reprise, le technicien lyonnais marque une rupture avec les méthodes utilisées ces deux dernières saisons à l’OM.