À 48 heures de la réception du Mans au Vélodrome, l’OM a retrouvé un groupe quasiment au complet à l’entraînement. Seuls Emerson Palmieri et Derek Cornelius manquaient à l’appel ce vendredi matin à La Commanderie.
Comme le rapporte La Provence, tous les joueurs de l’OM présents dans le groupe étaient sur le pont lors du traditionnel quart d’heure ouvert aux médias. Les éléments qui rentraient de sélection ont également participé à la séance, à deux jours du match face au Mans, programmé dimanche 22 novembre à 20h45 au Vélodrome.
Emerson Palmieri et Derek Cornelius toujours absents
Les deux seules absences concernaient Emerson Palmieri et Derek Cornelius. Le latéral gauche a été opéré du genou ces derniers jours, tandis que le défenseur canadien est blessé à la hanche et ne rejouera pas avant plusieurs mois. En l’absence d’Emerson, Ulisses Garcia et Alexi Koum, ses doublures au poste de latéral gauche, étaient bien présents à La Commanderie. Les deux joueurs font donc partie du groupe observé lors de cette séance ouverte aux médias, contrairement aux deux défenseurs indisponibles.
Les internationaux de retour à La Commanderie
Plusieurs joueurs revenant de sélection ont aussi retrouvé leurs partenaires. Nayef Aguerd, Pierre-Emile Hojbjerg, Himad Abdelli, Amine Gouiri, Tochukwu Nnadi et Geoffrey Kondogbia étaient notamment présents lors de l’entraînement. Bruno Genesio devait ensuite s’exprimer en conférence de presse en début d’après-midi, après le passage de CJ Egan-Riley devant les médias. Ce rendez-vous intervenait à 48 heures de la réception du Mans par l’OM.