À 48 heures de la réception du Mans au Vélodrome, l’OM a retrouvé un groupe quasiment au complet à l’entraînement. Seuls Emerson Palmieri et Derek Cornelius manquaient à l’appel ce vendredi matin à La Commanderie.

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Comme le rapporte La Provence↗, tous les joueurs de l’OM présents dans le groupe étaient sur le pont lors du traditionnel quart d’heure ouvert aux médias. Les éléments qui rentraient de sélection ont également participé à la séance, à deux jours du match face au Mans, programmé dimanche 22 novembre à 20h45 au Vélodrome.

Emerson Palmieri et Derek Cornelius toujours absents

Les deux seules absences concernaient Emerson↗ Palmieri et Derek Cornelius. Le latéral gauche a été opéré du genou ces derniers jours, tandis que le défenseur canadien est blessé à la hanche et ne rejouera pas avant plusieurs mois. En l’absence d’Emerson, Ulisses Garcia et Alexi Koum, ses doublures au poste de latéral gauche, étaient bien présents à La Commanderie. Les deux joueurs font donc partie du groupe observé lors de cette séance ouverte aux médias, contrairement aux deux défenseurs indisponibles.

Les internationaux de retour à La Commanderie

Plusieurs joueurs revenant de sélection ont aussi retrouvé leurs partenaires. Nayef Aguerd, Pierre-Emile Hojbjerg, Himad Abdelli, Amine Gouiri, Tochukwu Nnadi et Geoffrey Kondogbia étaient notamment présents lors de l’entraînement. Bruno Genesio devait ensuite s’exprimer en conférence de presse en début d’après-midi, après le passage de CJ Egan-Riley devant les médias. Ce rendez-vous intervenait à 48 heures de la réception du Mans↗ par l’OM.