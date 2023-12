OM : A Marseille, on y croit encore !

Malgré un début de saison compliqué, la plupart des joueurs marseillais semblent croire à une qualification en Ligue des Champions. Vitinha et Murillo en ont récemment parlé !

Le début de la saison de l’Olympique de Marseille n’a pas été très convaincant. Entre problèmes internes, changements de coach et résultats décevants, les Marseillais semblaient partie pour jouer le maintien. Après une petite série en Ligue 1, ils se rapprochent du podium et se prennent à rêver d’une potentielle qualification en Ligue des Champions. Ce dimanche au micro de Téléfoot, Vitinha n’a pas caché sa détermination.

Vitinha et Murillo y croient

« La Ligue des Champions ? Bien sûr qu’on y croit. On doit continuer de bien travailler et gagner des matches. On y croit et on va lutter jusqu’à la dernière journée pour y arriver », a annoncé l’attaquant portugais. Même son de cloche chez Murillo qui s’est exprimé à ce sujet à La Provence : « Si on va atteindre le podium ? Je n’en ai aucun doute, j’en suis convaincu à 100 %. Avec l’équipe que l’on a, la qualité des joueurs, si on fait les choses bien, on sera sur le podium. »

Pour y arriver, l’OM devra déjà prendre les trois points ce dimanche soir face à Lorient en Ligue 1. Clermont et Montpellier sont les prochains adversaires en championnat. Faire le plein de points avant la trêve hivernale pourrait être un signal fort envoyé aux concurrents pour ces positions.

Nasri est optimiste et il donne des arguments forts !

Après avoir donné le coup d’envoi fictif et pu voir la rencontre en direct du Vélodrome entre Marseille et Lyon, Samir Nasri a répondu aux questions de l’OM après le match. Le minot formé à Marseille se dit optimiste pour la suite de la saison de l’OM. Il donne des arguments forts en saluant le travail de Gennaro Gattuso.

La légende de l’OM, @SamNasri19, et notre chanceux supporter ont livré le ballon du match #OMOL grâce à @ubereats_fr 🌟 pic.twitter.com/2PyLvFc8YY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 6, 2023

« C’était une très très belle semaine pour l’OM. Une très belle soirée. Je suis très content du résultat, largement mérité. On a vu une équipe marseillaise très au point au niveau tactique et technique. J’ai bien aimé le visage conquérant de l’équipe. Gagner un Olympico c’est toujours une sensation spéciale. Cette victoire-là, franchement je me suis régalé. Je suis très content aussi de ne pas être le chat noir. Je suis venu et ils ont gagné 3-0, je suis très content pour ça aussi ! (rires) Je suis très optimiste pour la suite de la saison, affirme Samir Nasri au micro de l’OM. Je pense que l’OM n’était pas à sa place. Après il a fallu un temps d’adaptation. Quand un entraîneur part, un nouveau arrive, il a une certaine manière de travailler. Il y a énormément de cohésion, il a resserré les liens. Il fait en sorte aussi que le groupe vive bien. Il y a des petites choses qui ne trompent pas. Avoir un coach avec autant d’énergie sur le bord de touche, qui prend ses joueurs… Ce sont des petits gestes mais un petit câlin, un petit bisou au joueur, c’est important pour la confiance. En tout cas, je suis très confiant pour la suite. L’objectif c’est d’être dans les 4e premiers pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Pour ça, je ne me fais pas de soucis. Je suis plutôt optimiste. »