OM : A quoi devrait ressembler le onze d’Igor Tudor?

Après un mercato avec sept recrues et quelques départs, à quoi devrait ressembler le onze d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille?

La saison va débuter ce dimanche avec la réception de Reims au Vélodrome. Pour ce match, le climat ne semble pas être au mieux dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille… Pourtant, il faudra tout donner pour essayer de prendre les trois points et de démarrer au mieux cette saison.

L’OM a connu quelques changements cet été avec bien sûr l’arrivée d’Igor Tudor mais aussi quelques départs. Saliba, Kamara, Mandanda, Luan Peres, Luis Henrique ou encore Harit ne sont plus là mais certains ont été remplacés.

Comment va jouer Tudor?

Sept recrues sont venus renforcer l’effectif du nouvel entraîneur Igor Tudor. Après quelques expériences en tant que coach, on sait que le Croate aime les défenses à 3 et étouffer son adversaire avec un gros pressing. C’est pourquoi il devrait opter pour un 3-4-3 ou 3-4-2-1 pour une meilleure utilisation de ses latéraux.

Le journal L’Equipe a tenté de deviner qui pouvait évoluer dans son système. Sans compter la probable arrivée d’Alexis Sanchez voire de Jordan Veretout, l’Olympique de Marseille pourrait jouer avec ce onze titulaire cette saison.

Mercato OM : C’est fait pour Alexis Sanchez? Les détails de l’offre ! – https://t.co/1gmhM6U21V pic.twitter.com/5awQZeGq1P — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 2, 2022

Blanco va devoir prouver, bataille Balerdi-Touré?

Pau Lopez devrait être titulaire dans les buts. Avec le départ de Steve Mandanda, l’Espagnol a clairement une place de numéro 1. Ruben Blanco va devoir prouver s’il veut avoir du temps de jeu régulier. Face à Milan, son jeu au pied n’a pas été son point fort…

En défense, Mbemba est le plus expérimenté des défenseurs du club et devrait avoir un gros rôle à jouer. Samuel Gigot découvre la Ligue 1 mais a le profil pour évoluer au centre de cette défense à trois. Sur le côté gauche, la bataille se fera entre Balerdi et Isaak Touré. L’un connaît le club et a déjà joué dans l’élite, l’autre débute sa carrière et sort tout juste de la Ligue 2 malgré un fort potentiel.

Les latéraux, l’arme de Tudor

Les deux latéraux sont primordiaux pour le système de Tudor. Avec Clauss et Nuno Tavares, le Croate a deux recrues de choix à ces postes importants. Leur qualité de centre risque d’être une arme pour l’OM la saison prochaine.

Au milieu pour les deux joueurs les plus défensifs, Tudor utilisera des chouchous de Sampaoli : Guendouzi et Rongier. L’ancien d’Arsenal sort d’une grosse saison où il a connu l’Equipe de France… Pour l’autre, il a été baladé par le coach argentin sur le côté droit mais devra se montrer aussi performant dans le centre du jeu.

Payet et Gerson meneurs de jeu, Dieng mis de côté pour Milik

Pour construire les actions, Gerson et Payet seront à la baguette. Le Brésilien et le numéro 10 marseillais jouent un cran derrière l’attaquant pour lui distiller des ballons, créer du jeu mais aussi être aux avants-postes.

Dans l’axe, on pensait plutôt que Bamba Dieng collait au profil réclamé par le nouveau coach avec de la profondeur et de l’instinct devant le but. Malheureusement pour le Sénégalais, il est mis de côté et cela devrait être Milik qui prendra cette place.

Le onze probable de Tudor cette saison

Pau Lopez

Mbemba Gigot Balerdi

Rongier Guendouzi

Clauss N.Tavares

Gerson Payet

Milik