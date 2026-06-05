OM : A quoi pourrait ressembler le staff de Bruno Genesio…

Depuis la fin de cette saison, nul doute qu’Habib Beye serait invité à se trouver un nouveau challenge. Dans cette optique, le club olympien s’est positionné sur Bruno Genesio, qui a quitté Lille d’un commun accord, malgré une 3e place synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue Des Champions.

Alors qu’il s’apprête à poser ses valises pour prendre les rênes de l’OM, Bruno Genesio devrait être accompagné de ses hommes de confiance.

Un staff qu’il connaît bien

Selon Fabrice Hawkins, journaliste RMC Sport, le nouveau staff de l’OM se dessinerait. Parmi les hommes retenus pour accompagner le tacticien de 59 ans dans son aventure olympienne figureraient Dimitri Farbos et Jérémie Bréchet comme adjoints. Nicolas Dehon, entraîneur des gardiens, devrait également faire partie du voyage. Le nom de Samir Nasri est aussi évoqué, l’ancien joueur de l’OM avait déjà était contacté par Genesio par le passé…

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L’OM, sa priorité

Malgré des sollicitations venues de clubs étrangers, l’ancien entraîneur de Lille a considéré l’OM comme sa priorité, souhaitant rester en France pour des raisons personnelles. Une bonne nouvelle pour le duo Richard- Lorenzi, qui avait fait du technicien sa cible principale en raison de sa capacité à apporter une forme de stabilité.

Bruno Genesio constituerait ainsi la dernière pierre à l’édifice de ce projet. Le trio qu’il s’apprêterait à former avec Stéphane Richard (président) et Grégory Lorenzi (directeur sportif) est présenté comme prometteur pour le club.

Cependant, l’OM reste sous la menace d’une possible exclusion de l’Europa League pour causes des dettes s’élevant à 157 M d’euros depuis 2022.