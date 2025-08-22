OM : A quoi ressemble ce Paris FC ?

À deux jours du déplacement de l’OM face au Paris FC, samedi à 17h pour la 2e journée de Ligue 1, les contours de l’adversaire se précisent. Le club parisien, promu et encore en pleine phase de construction, arrive au Vélodrome avec un effectif incomplet mais un état d’esprit affiché.

Interrogé par nos soins, le compte spécialisé Passion Paris FC a dressé un état des lieux sans détour. « Le dernier match contre Angers a été décevant car même si notre mercato est loin d’être terminé, il y avait la place pour prendre des points ». Le Paris FC s’était incliné lors de la première journée et aborde donc cette rencontre avec le besoin de se relancer.

Des recrues attendues

Pour l’heure, une seule arrivée a été officialisée depuis ce premier match : Willem Geubbels, qui a signé entre-temps. Si le secteur offensif a été renforcé, le club francilien attend encore trois à quatre recrues supplémentaires pour étoffer son effectif. Contre Angers, plusieurs joueurs se sont distingués à des degrés divers. « Moses Simon n’a pas montré son meilleur visage car il était très souvent marqué par deux joueurs minimum, et Nhoa Sangui lui a été plutôt satisfaisant. Otavio était absent », précise le compte spécialisé.

Un premier test face à l’OM

Ce duel face à l’OM, engagé cette saison en Coupe d’Europe, représentera une première pour le Paris FC. « Ce sera la première fois qu’on joue contre une équipe de niveau européen donc ça risque d’être compliqué pour nous », reconnaît Passion Paris FC, tout en espérant profiter du contexte marseillais. « Je dirais que notre point fort sur ce match serait de profiter des tensions dans le vestiaire marseillais en ce moment pour ne pas jouer complexé et espérer faire un résultat ».

Un onze probable dessiné

Côté composition, l’équipe probable devrait s’articuler ainsi : Nkambadio – Chergui, Mbow, Otavio, Sangui – Kebbal, Lopez, Marchetti, Simon – Krasso, Geubbels.

Concernant le pronostic, l’optimisme reste mesuré. « Je dirais que ça peut finir sur un petit 1-1, mais il y a quand même un risque qu’on s’incline de peu », conclut Passion Paris FC. L’OM est donc prévenu : face à un Paris FC encore en rodage mais sans complexe, la rencontre pourrait se révéler piégeuse surtout dans le contexte bouillant de l’affaire Rabiot/Rowe.