OM Féminines : altercation, match arrêté… ça a chauffé !

Lors d’un match amical entre l’équipe féminine de l’Olympique de Marseille et le club catalan Club Esportiu Europa, une altercation intervenue après le deuxième but des Marseillaises a conduit à l’arrêt de la rencontre à la 86ᵉ minute. Ce nouvel épisode de tension s’ajoute à l’actualité déjà complexe du club.

Ce mercredi, dans le cadre de leur préparation estivale, les Olympiennes affrontaient le Club Esportiu Europa à Gérone. Alors que l’OM menait 2-1 grâce à un but survenu à la 86ᵉ minute, le match a été brusquement interrompu. Cette décision faisait suite à une altercation physique entre joueuses des deux équipes, survenue au cours de minutes déjà tendues alors que le score penchait en faveur de Marseille .

Tensions déjà palpables en première mi-temps

L’ambiance s’est détériorée bien avant l’issue du match. Dès la première période, deux membres du staff marseillais ont été expulsés. À la pause, alors que l’OM était mené 1-0, le club catalan évoquait un climat de «comportements violents constants » de la part des joueuses et du staff marseillais . Cette tension palpable annonçait malheureusement l’escalade qui suivrait.

Une situation maîtrisée… dans le chaos

Après l’altercation, les deux équipes, calmées, ont regagné les vestiaires et le match n’a pas repris. Le Club Esportiu Europa a rapidement rassuré ses supporters en affirmant que « tout le monde va bien ». Malgré l’arrêt précipité, l’OM a conservé son avantage, avec une victoire enregistrée 2-1 .

Si elles se sont imposées, la fin du match a été marquée par une altercation entre joueuses

👉 https://t.co/epKxBBPWz5 pic.twitter.com/LAOxoB5tnS — La Provence (@laprovence) August 20, 2025

Préparation estivale mouvementée avant la D1

Cette rencontre faisait partie d’une série de six matchs amicaux visant à préparer la montée en Première Ligue (D1 Arkema), prévue pour la saison 2025-2026 . Malgré l’épisode de ce mercredi, les Marseillaises auront l’occasion de prouver leur sérieux dès leur reprise officielle de la saison, fixée au 7 septembre face à l’Olympique Lyonnais.

Quelle leçon pour l’OM féminin ?

Ce nouvel épisode souligne la fragilité émotionnelle qui peut accompagner la pression compétitive, même dans un cadre amical. Face à une montée historique vers l’élite, l’équipe entraîne une tension palpable, amplifiée en zones de contact sur le terrain. L’encadrement technique devra désormais gérer cette énergie de manière plus sereine, pour canaliser l’agressivité sur le terrain sans compromettre les relations de fair-play.

