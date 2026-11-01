La Pro 2 marseillaise a laissé échapper un point dans les dernières secondes. En déplacement à Saint-Jean-Cap-Ferrat samedi après-midi, l’équipe de Romain Ferrier espérait poursuivre sa bonne dynamique. Renforcée par deux éléments ayant récemment évolué avec les professionnels, Keyliane Abdallah et Alexi Koum, elle n’est pourtant pas parvenue à trouver la faille face au Riviera FC.
C’est finalement une erreur défensive à la 91e minute qui a précipité la défaite olympienne.
Abdallah titulaire, mais pas décisif
Tous les regards étaient notamment tournés vers Keyliane Abdallah. Le jeune attaquant de 20 ans retrouvait le championnat de National 2 après avoir été renvoyé en réserve par Bruno Genesio, mécontent de son investissement lors de son entrée en jeu face au Havre (4-3).
Titularisé sur le côté droit de l’attaque, Abdallah a disputé l’intégralité de la rencontre. Selon L’Équipe, il a multiplié les appels et tenté de provoquer ses adversaires, sans parvenir à faire la différence. Sa meilleure occasion est intervenue à la 53e minute, lorsque sa frappe du pied gauche a été détournée par le gardien adverse.
Le jeune Marseillais avait pourtant affiché un état d’esprit positif après sa rétrogradation, comme l’avait expliqué Romain Ferrier dans La Provence.
Alexi Koum était également titulaire en défense centrale. Le jeune défenseur, remplacé à la 83e minute, retrouvait lui aussi du temps de jeu avec la Pro 2 après avoir participé à la victoire contre Strasbourg en Challenge Espoirs mercredi dernier.
Une erreur fatale à la 91e minute
Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un match nul, la rencontre a basculé dans le temps additionnel.
Sur une passe en retrait de la tête mal ajustée par Kyle Magaud, l’attaquant du Riviera FC Backoula Nkouta a récupéré le ballon avant de tromper Cheick Diarra (1-0, 90e+1).
Un scénario cruel pour les Olympiens, qui espéraient décrocher une quatrième victoire consécutive en National 2. Cette défaite laisse la réserve marseillaise à la troisième place de son groupe avec 10 points après six journées.
Le onze de départ de l’OM face au Riviera FC
Gardien : Cheick Diarra.
Défenseurs : Kyle Magaud, Mohamed Baradji, Alexi Koum, A. Doubal.
Milieux : Yanis Sellami, M. Guirassy, Milan Leccese.
Attaquants : Keyliane Abdallah, J. Malanda, U. El Kadmiri
Pour Abdallah, cette rencontre constituait une nouvelle étape de son retour en réserve. Son implication a été relevée malgré l’absence de réussite offensive. Il devra poursuivre ses efforts pour convaincre Bruno Genesio de lui redonner sa chance avec les professionnels.