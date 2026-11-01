La Pro 2 marseillaise a laissé échapper un point dans les dernières secondes. En déplacement à Saint-Jean-Cap-Ferrat samedi après-midi, l’équipe de Romain Ferrier espérait poursuivre sa bonne dynamique. Renforcée par deux éléments ayant récemment évolué avec les professionnels, Keyliane Abdallah et Alexi Koum, elle n’est pourtant pas parvenue à trouver la faille face au Riviera FC.

C’est finalement une erreur défensive à la 91e minute qui a précipité la défaite olympienne.

Abdallah titulaire, mais pas décisif

Tous les regards étaient notamment tournés vers Keyliane Abdallah. Le jeune attaquant de 20 ans retrouvait le championnat de National 2 après avoir été renvoyé en réserve par Bruno Genesio↗, mécontent de son investissement lors de son entrée en jeu face au Havre (4-3).

Titularisé sur le côté droit de l’attaque, Abdallah a disputé l’intégralité de la rencontre. Selon L’Équipe, il a multiplié les appels et tenté de provoquer ses adversaires, sans parvenir à faire la différence. Sa meilleure occasion est intervenue à la 53e minute, lorsque sa frappe du pied gauche a été détournée par le gardien adverse.

Le jeune Marseillais avait pourtant affiché un état d’esprit positif après sa rétrogradation, comme l’avait expliqué Romain Ferrier dans La Provence↗.

Alexi Koum était également titulaire en défense centrale. Le jeune défenseur, remplacé à la 83e minute, retrouvait lui aussi du temps de jeu avec la Pro 2 après avoir participé à la victoire contre Strasbourg en Challenge Espoirs↗ mercredi dernier.

Une erreur fatale à la 91e minute

Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un match nul, la rencontre a basculé dans le temps additionnel.

Sur une passe en retrait de la tête mal ajustée par Kyle Magaud, l’attaquant du Riviera FC Backoula Nkouta a récupéré le ballon avant de tromper Cheick Diarra (1-0, 90e+1).

Un scénario cruel pour les Olympiens, qui espéraient décrocher une quatrième victoire consécutive en National 2. Cette défaite laisse la réserve marseillaise à la troisième place de son groupe avec 10 points après six journées.

Le onze de départ de l’OM face au Riviera FC

Gardien : Cheick Diarra.

Défenseurs : Kyle Magaud, Mohamed Baradji, Alexi Koum, A. Doubal.

Milieux : Yanis Sellami, M. Guirassy, Milan Leccese.

Attaquants : Keyliane Abdallah, J. Malanda, U. El Kadmiri

Pour Abdallah, cette rencontre constituait une nouvelle étape de son retour en réserve. Son implication a été relevée malgré l’absence de réussite offensive. Il devra poursuivre ses efforts pour convaincre Bruno Genesio de lui redonner sa chance avec les professionnels.