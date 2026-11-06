Depuis plusieurs semaines, Himad Abdelli évolue plus haut sur le terrain avec l’Olympique de Marseille. Après le succès contre le Bayer Leverkusen en Ligue Europa, le milieu algérien a détaillé les consignes de Bruno Genesio et son ressenti dans ce rôle de numéro 10.

Voir sur YouTube

Le changement de position est désormais installé dans le dispositif marseillais. Utilisé plus haut par son entraîneur, Himad Abdelli↗ compte 13 apparitions et 3 buts toutes compétitions confondues cette saison. En zone mixte après la victoire de l’OM contre le Bayer Leverkusen (1-0), l’international algérien a expliqué que cette évolution lui offre une certaine liberté dans ses déplacements.

Genesio lui demande d’exploiter les espaces

Le milieu de terrain décrit un rôle dans lequel il doit s’adapter aux espaces disponibles. Les consignes de Bruno Genesio↗ ne se limitent pas à une position fixe entre les lignes, puisque l’entraîneur lui demande de se déplacer en fonction des zones libres.

« Je joue plus haut, c’est sûr. Mais comme je l’ai déjà dit, le coach me laisse beaucoup de liberté. Il me demande d’aller chercher les espaces libres. Donc j’essaie de les exploiter du mieux possible. Parfois, ça marche, parfois un peu moins. Mais oui, je joue plus haut et je me sens bien dans ce rôle »

Abdelli assume cette position offensive

Abdelli↗ reconnaît que sa position actuelle est plus avancée qu’auparavant. Il insiste toutefois sur le fait que cette liberté lui permet de chercher les espaces plutôt que de rester cantonné à une zone précise du terrain. Le joueur de 26 ans estime ainsi avoir trouvé des repères dans ce rôle, même s’il admet que ses initiatives ne produisent pas toujours le même résultat. Sa déclaration intervient après le succès marseillais à Leverkusen, remporté sur le score de 1-0 en Ligue Europa.