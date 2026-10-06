OM : Abdelli rassure, le point complet sur l’infirmerie et une grande première à Troyes… Les 3 infos de ce mardi

À quelques jours de la reprise de la Ligue 1, l’actualité de l’OM tourne surtout autour de l’état physique de plusieurs cadres. Himad Abdelli a rassuré après sa blessure avec l’Algérie, tandis que Bruno Genesio attend encore des nouvelles de plusieurs joueurs. Autre information du jour : Troyes – OM sera dirigé par un arbitre qui découvrira les Marseillais en tant qu’arbitre principal.

Abdelli rassure avant Troyes

Bonne nouvelle pour Himad Abdelli. Touché à la cheville gauche avec l’Algérie et aperçu avec une attelle et des béquilles, le milieu de terrain va finalement beaucoup mieux.

Selon La Provence, son entourage a confirmé qu’il « va bien » et qu’il « s’entraîne normalement » avec la sélection algérienne, en précisant qu’il ne s’agirait que d’« un coup ».

Sa présence contre Troyes n’est pas encore garantie, mais l’espoir est désormais réel de le voir intégrer le groupe de Bruno Genesio dimanche soir.

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Højbjerg, Gouiri, Harit, Kondogbia… le point infirmerie

L’autre grande préoccupation concerne toujours Pierre-Emile Højbjerg.

Le milieu danois a quitté prématurément la rencontre entre le Danemark et le pays de Galles après avoir ressenti une gêne musculaire. Des examens doivent préciser la nature de sa blessure et la durée éventuelle de son absence.

En parallèle, Amine Gouiri et Amine Harit sont espérés pour le déplacement à Troyes, après avoir repris individuellement. Geoffrey Kondogbia continue de son côté à travailler à part, tandis que Tochukwu Nnadi, Angel Gomes et Nouhoum Kamissoko restent parmi les principales solutions dans l’entrejeu.

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Une grande première pour l’arbitre de Troyes – OM

La Ligue a également désigné l’arbitre de la rencontre de dimanche soir.

Guillaume Paradis sera au sifflet de Troyes – OM. Une désignation particulière puisqu’il s’agira de sa première rencontre de l’Olympique de Marseille en tant qu’arbitre principal.

Il a déjà officié en Ligue 1 cette saison, mais cette rencontre au stade de l’Aube marquera donc une première dans sa carrière avec le club marseillais.

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Entre les incertitudes physiques, les retours espérés et la préparation du déplacement à Troyes, Bruno Genesio entre désormais dans une semaine décisive avant la reprise du championnat.