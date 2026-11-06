Amine Gouiri a offert la victoire à l’Olympique de Marseille contre le Bayer Leverkusen (1-0), jeudi en Ligue Europa. Son compatriote Himad Abdelli n’a pas été surpris par la manière dont l’attaquant algérien a trouvé la faille. Le milieu marseillais estime que ce geste correspond parfaitement aux habitudes de son coéquipier.

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Aligné avec l’OM en Ligue Europa↗, Amine Gouiri a inscrit l’unique but de la rencontre disputée sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Cette réalisation, décrite comme un joli but dans les propos rapportés après le match, a permis aux Marseillais de s’imposer 1-0. Avec ce succès, l’attaquant compte désormais un but en quatre apparitions dans la compétition cette saison.

Abdelli connaît parfaitement les habitudes de Gouiri

Himad Abdelli connaît bien l’ancien Niçois puisqu’il évolue avec lui en sélection algérienne. Le milieu de terrain de l’OM a expliqué que Gouiri↗ apprécie particulièrement les frappes dans cette position et qu’il répète régulièrement ce geste à l’entraînement. Il a également rapproché cette réalisation d’un but inscrit la saison dernière contre Saint-Étienne.

« Moi, je le connais bien, je suis en sélection avec lui. Franchement, ces buts-là, il les aime ! Ça me rappelle un but qu’il avait marqué l’année dernière contre Saint-Étienne. Il avait mis quasiment le même. Et à l’entraînement, à chaque fois qu’il se retrouve dans cette position, il frappe. Donc je pense que je l’aurais engueulé s’il n’avait pas tenté sa chance »

Un geste travaillé à l’entraînement

Pour Abdelli, la tentative de Gouiri n’avait donc rien d’inattendu au regard de ce qu’il observe habituellement avec l’OM et la sélection. Le milieu marseillais↗ a conclu son intervention avec le sourire, en soulignant qu’il aurait reproché à son compatriote de ne pas tenter sa chance dans une situation similaire.