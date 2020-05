OM – Abonnements : Remboursement via des avoirs ou en cadeau au club?

Les abonnés au Vélodrome ont enfin une réponse concernant leurs abonnements. RMC Sport nous informait ce vendredi que l’Olympique de Marseille fera des avoirs mais si les supporters le souhaitent, ils peuvent en faire cadeau au club !

Avec l’arrêt du championnat suite à l’épidémie du coronavirus, les abonnés au Stade Vélodrome n’ont pas pu profiter intégralement de leur service.

A cela, l’Olympique de Marseille répond aux supporters VIP qu’il sera possible de récupérer une partie de leur argent via des avoirs pour les saisons à venir. Selon les informations de RMC Sport, Laurent Colette, le directeur général de l’OM auraient dit dans un conf call, que ces supporters pourraient céder cet argent au club, en cadeau, « pour soutenir l’OM dans cette période compliquée, et l’OM en serait alors extrêmement reconnaissant »

OM: les abonnés pourront bénéficier d’un avoir ou en faire cadeau au club https://t.co/stoi8ccXTz via @RMCSport — Florent Germain (@flogermain) May 8, 2020

Des supporters en colère

De nombreux supporters se sont alors indignés de cette information sur les réseaux sociaux. RMC affirme cependant qu’une partie de cet argent devrait être réutilisé pour financer des projets de l’OM Fondation « qui multiplie les actions sociétales tout au long de l’année, et notamment pendant cette période de crise. »