L’Olympique de Marseille a officialisé la prolongation et l’extension de son partenariat avec STATSports. Déjà utilisées par les professionnels et au centre de formation, les technologies de l’entreprise vont continuer à accompagner le suivi de la préparation physique.

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Ce nouvel accord ne correspond pas au lancement d’une collaboration inédite. Les outils de STATSports étaient déjà intégrés au fonctionnement de l’équipe professionnelle de l’OM ainsi qu’à celui du centre de formation↗, et l’entreprise devient désormais officiellement partenaire du club dans le prolongement de cette relation. Son dispositif repose notamment sur des équipements GPS destinés à mesurer l’activité des joueurs pendant les entraînements et les séances de préparation.

Des données pour suivre la charge de travail

Les appareils utilisés permettent de recueillir plusieurs indicateurs liés aux efforts fournis sur le terrain. Les distances parcourues, les accélérations, les décélérations et les courses à haute intensité figurent parmi les données suivies par le dispositif. Ces informations donnent au staff marseillais une vision plus détaillée de la charge de travail de chaque joueur. Elles peuvent ainsi servir à comparer les efforts réalisés à l’entraînement, à observer leur évolution et à adapter les séances en fonction des besoins individuels, sans se substituer à l’expertise des préparateurs physiques.

Un partenariat étendu aux professionnels et aux jeunes

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La prolongation de l’accord confirme la place accordée par l’OM à l’analyse des performances dans son organisation sportive. Le dispositif concerne à la fois les joueurs de l’équipe professionnelle et ceux du centre de formation, ce qui inscrit cette utilisation des données dans la continuité du travail mené au club. Les détails financiers ainsi que la durée exacte du nouvel accord n’ont pas été communiqués dans les éléments disponibles. Sur le plan sportif, le partenariat doit mettre davantage de données à disposition des équipes marseillaises pour accompagner la préparation physique↗ des joueurs.