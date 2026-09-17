OM : Genesio reconnaît un problème physique, « les chiffres le montrent »

Le niveau physique de l’OM fait débat depuis plusieurs semaines et Bruno Genesio ne nie pas le problème. À la veille d’affronter Besiktas en Ligue Europa, l’entraîneur marseillais a reconnu que les données confirmaient certaines difficultés observées sur le terrain, tout en refusant d’en faire l’unique explication au mauvais début de saison olympien.

L’impression visuelle est désormais également confirmée par certaines données. Interrogé mercredi en conférence de presse sur les difficultés physiques affichées par son équipe, notamment lors de la défaite à Rennes (1-0), Bruno Genesio a reconnu que les chiffres allaient dans ce sens.

« Les chiffres le montrent. »

Une déclaration importante alors que la condition athlétique des Marseillais est régulièrement pointée du doigt depuis le début de la saison.

L’OM parmi les équipes qui courent le moins

Les premières statistiques publiées cette saison avaient déjà mis en évidence un retard important.

Selon les données communiquées récemment par La Provence, l’OM tournait autour de 100 kilomètres parcourus par rencontre et affichait également un total particulièrement faible concernant les efforts à haute intensité, avec seulement 88 sprints par match.

Des chiffres qui avaient renforcé les interrogations après plusieurs fins de rencontre compliquées.

Face à Rennes, le constat avait une nouvelle fois été visible, même si Genesio tient à apporter une nuance importante.

Le technicien rappelle que Rennes fait partie des équipes les plus performantes du championnat dans le domaine athlétique, notamment concernant la distance parcourue et les courses à très haute intensité.

Genesio : « On travaille là-dessus »

L’entraîneur marseillais assure que ce secteur fait partie des priorités du staff depuis son arrivée.

« On travaille là-dessus depuis qu’on est arrivés. »

L’objectif est évidemment de permettre à l’OM de supporter davantage l’intensité nécessaire au plus haut niveau, alors que le calendrier va désormais devenir encore plus exigeant avec l’enchaînement de la Ligue 1 et de la Ligue Europa.

Genesio refuse néanmoins de réduire les difficultés actuelles de Marseille à la seule préparation physique.

Pour le coach olympien, les problèmes sont également techniques et tactiques. Courir davantage ne suffira donc pas à résoudre toutes les difficultés observées depuis le début de la saison.

Un vrai test face au Besiktas

Le déplacement à Istanbul ce jeudi constituera justement un nouveau test.

Genesio a annoncé qu’il allait effectuer plusieurs changements dans son onze afin de donner leur chance à certains joueurs moins utilisés et de gérer les organismes avant OM–PSG dimanche.

Après trois défaites consécutives en Ligue 1, Marseille doit désormais retrouver de l’intensité mais également davantage de maîtrise dans son jeu.

Le constat de Genesio a au moins le mérite d’être clair : le retard physique observé depuis le début de saison n’est pas seulement une impression. Certaines données le confirment et le staff olympien travaille désormais pour le combler.