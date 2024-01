OM : Acherchour envoie un message à deux Marseillais, « en 2024, il faut se réveiller ! »

Sur RMC, Walid Acherchour s’est exprimé sur les joueurs créatifs de la Ligue 1. Le journaliste réclame un peu plus de folie et de qualité à ces postes si précieux.

L’Olympique de Marseille a recruté Iliman Ndiaye lors du dernier mercato d’été. Le Sénégalais peine à répondre aux attentes depuis le début de la saison. Walid Acherchour l’a cité parmi les déceptions de cette saison en Ligue 1, à un poste si particulier.

🗣 @walidacherchour : « Les joueurs créatifs de Ligue 1 doivent se réveiller. » #RMClive pic.twitter.com/nrKkVUh8D8 — After Foot RMC (@AfterRMC) January 1, 2024

« Je voulais parler de ces créateurs, qu’on peut appeler joueurs frissons à l’échelle de la Ligue 1. On parle souvent du manque de spectacle depuis le début de la saison. On s’ennuie en Ligue 1. On se faisait la liste des joueurs qui sont loin du compte pour faire le jeu de leurs équipes en Ligue 1 et qui ont été acheté pour ça avec des sommes, des salaires conséquents… J’ai envie de leur dire : réveillez-vous. Notre belle Ligue 1 passe par vous, dans ces 30 derniers mètres, là où c’est compliqué de créer, là où il faut avoir de la fraîcheur mentale. La zone la plus compliquée du terrain. C’est à vous d’apporter cette magie-là. On a eu Golovin, Minamino, Dembélé l’a fait au PSG mais c’est trop peu. J’ai une liste, Enzo Le Fée à Rennes même si le dernier mois est meilleur. On va attendre. Da Costa de Lens, un joueur magnifique au RC Lens. Il n’a pas énormément joué, j’en attends un peu plus. Iliman Ndiaye, même si sur les deux derniers matchs, c’est un peu mieux, contre Clermont notamment, on est déçus. C’est un joueur qui doit faire plus, qui doit créer… Il a eu un manque de réussite mais en 2024 il faut se réveiller. On espère que la CAN va l’aider, j’ai envie d’y croire. Blas doit faire mieux à Rennes, il a fait quelques fulgurances mais en terme de continuité ce n’est pas assez. Amine Gouiri, Cherki, ce n’est pas assez. Ounahi, on est loin du compte. Ce sont des joueurs qu’on aime », a affirmé Walid Acherchour au micro de RMC dans l’After ce lundi soir.