OM : Ndiaye attend une aide externe pour sa saison !

Interrogé par RMC Sport en ce début d’année 2024, Iliman Ndiaye s’est exprimé sur l’importance de cette CAN avec le Sénégal. L’attaquant espère que cela l’aider avec l’OM.

Dans quelques jours, la CAN va débuter ! Le Sénégal va y participer avec quelques marseillais qui porteront le maillot de leur nation. En plus de Sarr et Gueye, Iliman Ndiaye va jouer la CAN après un début de saison mitigé. D’ailleurs, dans un entretien accordé à RMC Sport, l’ancien joueur de Sheffield pense que cette compétition pourrait l’aider à passer un cap.

La CAN est en janvier, et je pense que ça va m’aider pour la suite de la saison avec Marseille — Ndiaye

« La CAN? C’était un rêve pour moi. Toutes ces années où je l’ai regardée… J’ai toujours espéré y participer un jour. Pour moi, c’est un grand step (pas) dans ma carrière. En ce moment, la CAN est en janvier, et je pense que ça va m’aider pour la suite de la saison avec Marseille. Je pense que le plus beau souvenir, c’est quand le Sénégal a remporté la CAN (2021). C’est le plus beau souvenir de tout le peuple sénégalais. J’étais chez moi avec un de mes potes pour regarder le match. Juste après, j’ai fait un live et on me voyait danser! J’étais trop content. C’est comme si j’avais été sur le terrain avec eux. Donc voilà, j’espère y participer. J’étais avec mon pote, on était en train de parler et je lui ai dit ‘La prochaine fois c’est avec moi!’ Et lui il me disait ‘Ouais, va on arriver là!’ Donc je suis super content. », explique Iliman Ndiaye au micro de RMC Sport à quelques jours du début de la CAN qu’il va disputer avec le Sénégal, l’un des favoris.

