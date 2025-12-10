OM : Acherchour est clair, “il ne se cache pas !”

Lors de la victoire de l’OM face à l’Union Saint-Gilloise mardi soir en Ligue des Champions, un nom a dominé tous les débats : Mason Greenwood. Auteur d’une prestation décisive, l’attaquant marseillais a été au centre de l’analyse de Walid Acherchour dans l’émission Winamax FC, avec des mots forts et sans ambiguïté.

Le match, pourtant maîtrisé dans certaines séquences par les joueurs de Roberto De Zerbi, n’a pas été jugé « gigantesque » collectivement selon le chroniqueur. Mais une individualité a, selon lui, fait basculer la rencontre : Greenwood.

Greenwood, l’homme qui fait gagner l’OM selon Acherchour

🙏 “L’OM doit dire merci à Greenwood. Il te gagne le match, c’est lui qui t’évite le ridicule. Heureusement qu’il est là sur la campagne de Ligue des Champions.” 🗣️ @walidacherchour pic.twitter.com/Xiuzpa9HWM — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) December 9, 2025

Sur le plateau de Winamax FC, Walid Acherchour a livré une analyse cash de la performance offensive des Phocéens. Sa déclaration est limpide :

« Attention, même dans les temps forts de l’OM, quand ils contrôlent le match, ce n’est pas un match gigantesque des Marseillais. Il y a surtout une individualité ce soir qui te fait gagner le match ! Ce soir tu dois dire merci à Greenwood ! Et pourtant il est encore exaspérant sur les 20 premières minutes, mais celui qui est sur les 3 buts, qui créait le premier et qui met les deux suivants, c’est Mason Greenwood ! On n’a pas la même analyse s’il n’a pas cette efficacité. Greenwood est là pour ça et dans le système de De Zerbi il veut qu’il fasse gagner le match. S’ils gagnent le match c’est que Greenwood est à son niveau. Il peut être exaspérant mais heureusement qu’il est là. Il ne se cache pas ! Ce soir, à part dire merci à Greenwood tu ne peux rien faire d’autre ! »

Cette sortie médiatique met en lumière la réalité du match : malgré des phases de contrôle, la différence s’est faite par l’efficacité individuelle de Mason Greenwood. Présent sur les trois buts marseillais, impliqué dans la création du premier et auteur des deux suivants, l’attaquant a assumé son rôle de facteur X.

Dans le système de Roberto De Zerbi, Greenwood n’est pas seulement un finisseur, mais un joueur chargé de faire basculer les rencontres. Cette rencontre contre l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions illustre parfaitement cette philosophie.