OM : Acherchour explique le problème Greenwood !

La situation de Mason Greenwood à l’OM commence à poser question. L’attaquant anglais, auteur d’une première partie de saison convaincante, a récemment été mis sur le banc par Roberto De Zerbi lors des rencontres face à Lens et au Paris Saint-Germain.

Une situation qui interpelle le consultant Walid Acherchour, qui a exprimé ses doutes sur RMC Sport. « Pour moi, c’est déjà un problème. À partir du moment où De Zerbi a été obligé de le mettre sur le banc contre Lens et contre le Paris Saint-Germain, c’est que c’est déjà un problème. On pouvait penser qu’après son entrée en seconde période contre Lens, les choses allaient se régler entre Greenwood et De Zerbi. Mais il le sanctionne quand même une deuxième fois, et à juste titre. Moi, j’aurais fait la même chose, surtout face à ce PSG-là. Je pense que Bilal Nadir était plus approprié en termes de profil pour Marseille, vu la situation de Mason Greenwood », a-t-il expliqué.

Greenwood, dans l’attitude et dans ce qu’il propose, c’est déjà un problème

L’ancien joueur de Manchester United, arrivé en prêt cette saison, a pourtant réalisé des performances intéressantes, notamment sur le plan statistique. Mais son attitude sur le terrain semble inquiéter. « Oui, dans l’attitude et dans ce qu’il propose, c’est déjà un problème. Mais il ne faut pas tout oublier non plus. Heureusement que Greenwood est là cette saison pour l’OM. Heureusement qu’il a ces statistiques, même si certains diront que c’est uniquement contre les petites équipes », a poursuivi Acherchour.

🗣️ @walidacherchour sur Greenwood : « Est-ce qu’il peut devenir un problème pour l’OM ? Pour moi, il l’est déjà. De Zerbi est obligé de le mettre sur le banc contre Lens et le PSG, il est donc déjà un problème. » #RMCLive pic.twitter.com/kOrDn9c4Kd — After Foot RMC (@AfterRMC) March 18, 2025



L’OM, qui cherche encore une stabilité offensive, compte sur Greenwood pour être un leader dans le secteur offensif. Cependant, ses performances récentes ne sont pas à la hauteur des attentes. « Son apport a permis à l’OM d’exister offensivement dans une attaque où il a été responsabilisé. Neal Maupay était un joueur de connexion, et Rabiot avait un tout nouveau rôle. Mais aujourd’hui, la réalité, c’est que ses performances ne sont pas bonnes. Il va falloir qu’il se remette rapidement sur de bons rails après la trêve, pour retrouver une place de titulaire et refaire gagner des matchs à l’OM, car c’est pour ça qu’il est venu », a conclu le consultant.

Avec la fin de saison qui approche, Mason Greenwood devra rapidement inverser la tendance pour conserver la confiance de son entraîneur et continuer à porter l’attaque olympienne.