OM – Acherchour : “Il y a un énorme souci !”

Une nouvelle fois, l’Olympique de Marseille a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras. Après avoir mené 2-0 face à Strasbourg au Vélodrome, l’OM a concédé le nul (2-2), relançant les critiques sur la fragilité mentale de l’équipe.

Après le match nul concédé par l’OM face à Strasbourg (2-2) au stade Vélodrome, alors que les Marseillais menaient 2-0, Walid Acherchour n’a pas mâché ses mots. Sur les ondes de RMC, le consultant a livré une analyse sévère, pointant une nouvelle fois l’incapacité de l’équipe à gérer ses temps forts.

Pour Acherchour, ce scénario qui se répète révèle un problème profond :

« C’est incroyable le nombre de match que l’on est incapable de gagner même en jouant mal en étant efficace en étant froid. On l’a vu dans toutes les compétitions. Ils sont incapables de tenir un score, ça montre qu’il y a un énorme souci », a-t-il lancé, estimant que la question dépasse le simple cadre tactique. Selon lui, l’aspect mental pourrait être au cœur des difficultés actuelles.

Le journaliste évoque même des solutions radicales pour tenter de provoquer un électrochoc :

« Si c’est psychologique, qu’ils fassent un “ritiro” comme la saison dernière », avant d’ajouter avec ironie :

« Qu’ils ramènent Yannick Noah comme le PSG en 1996 ou Jul pour détendre tout le monde. »

