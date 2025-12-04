OM : Acherchour imagine l’énorme objectif de Benatia !

Le passage de Medhi Benatia sur RMC continue de faire réagir. Parmi les voix les plus marquantes, celle du consultant Walid Acherchour, qui a livré un ressenti fort après l’intervention du dirigeant de l’Olympique de Marseille. Pour lui, une chose est évidente : l’ancien défenseur laisse transparaître un rapport viscéral à son club formateur.

« Ce qui transpire de Medhi Benatia, c’est l’amour qu’il a pour le club. Le fait de vouloir faire avancer cet Olympique de Marseille et de le laisser dans un état bien meilleur que lorsqu’il l’a récupéré », a expliqué Acherchour.

Depuis son arrivée dans l’organigramme, Benatia multiplie les prises de position transparentes, assumées, qui reflètent autant sa vision que son attachement. Un trait de caractère que les observateurs saluent, et qui semble avoir marqué l’un des principaux consultants de la chaîne.

Acherchour convaincu d’une progression à court terme plutôt qu’un long règne

Walid Acherchour ne se contente pas de souligner l’attachement du dirigeant marseillais : il évoque également sa projection sur le futur. Selon lui, Benatia ne restera probablement pas sur le long terme à l’OM, mais il mettra toute son énergie pour faire progresser le club durant son passage.



Comme il l’a confié sur RMC : « Avec toutes ses qualités, tout son réseau, ses forces mais aussi ses défauts, parce qu’on en a aussi parlé hier, par rapport à l’arbitrage, à l’émotion qu’il peut avoir dans certaines situations, et toute sa sincérité, j’ai l’intime conviction, quand il parle, que l’OM doit être tout en haut et qu’il fera tout pour l’y mettre avant de partir, et qu’il ne fera pas dix ans dans ce club. »

Cette analyse rejoint un sentiment partagé par plusieurs suiveurs : l’OM dispose actuellement d’un dirigeant engagé, ambitieux, déterminé à poser des fondations solides avant un départ qu’Acherchour imagine inévitable mais pas immédiat. La volonté affirmée de faire progresser les structures, de renforcer le sportif et de stabiliser le projet est l’un des marqueurs les plus commentés de sa gestion.

À l’heure où l’Olympique de Marseille cherche constance et efficacité pour retrouver les sommets, ce regard extérieur met en lumière un élément clé : la dynamique impulsée par Benatia semble reconnue et appréciée bien au-delà du club lui-même.