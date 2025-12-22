OM : Acherchour pointe du doigt “l’attitude” de ce jeune talent !

Sur RMC, Walid Acherchour a analysé la performance de l’Olympique de Marseille, soulignant le sérieux collectif, la gestion offensive et les ambitions à assumer en Coupe de France.

Dans l’After CAN, Acherchour n’a pas caché sa satisfaction après la prestation de l’OM en Coupe de France. Le consultant a d’abord tenu à mettre en avant le sérieux global de l’équipe, un élément essentiel selon lui pour un club de ce standing : « Moi j’ai bien aimé le match de l’OM, très très sérieux. Le deuxième but arrive un peu tard mais à partir du moment où il y a ce deuxième but, derrière ils ont continué à jouer le match pour mettre une valise et pour respecter l’adversaire. C’est ce qu’on demande à ce type d’équipe. » Pour lui, Marseille n’a pas levé le pied et a su rester appliqué jusqu’au bout, montrant un vrai respect pour son adversaire.

🎙️ @walidacherchour : “De façon plutôt logique, on a revu Maupay car Vaz est moins bien depuis quelques semaines. Il aurait même pu être utilisé plus tôt pour soulager Aubameyang. Mis à part ça, l’OM a fait un très bon match. Cette équipe doit jouer à fond cette compétition.” pic.twitter.com/CiPDy2YtnI — After Foot RMC (@AfterRMC) December 21, 2025

Vaz bien moins convaincant !

Acherchour s’est aussi attardé sur les choix offensifs du coach : « Il y a Maupay qui ressort du chapeau, mais de manière plutôt logique, parce que Robinio Vaz, depuis un moment… autant moi j’étais emballé par ses débuts, autant dans l’attitude je le trouve nettement moins bien ». Il pointe notamment le manque d’intensité du jeune marseillais : « Je ne sais pas ce qu’il se passe à l’intérieur du club, si c’est la prolongation ou pas, mais depuis il brûle beaucoup moins la pelouse, pour reprendre l’expression de Roberto De Zerbi. »

Une Coupe de France à jouer à fond

Walid Acherchour a également évoqué l’importance du tirage et de l’ambition du club : « Il y a un tirage favorable. Parce que les années passées… c’était eux qui prenaient la plus petite équipe. L’OM doit avoir cet objectif d’aller le plus loin possible en Coupe de France et de jouer sur un match le Paris Saint-Germain, parce qu’ils les ont battus en début de saison. »

Il encourage le club à ne pas se cacher : « Ils doivent la jouer à fond. En tout cas, c’est ce que j’attends. Surtout qu’en plus Lille et Lyon vont se rencontrer, donc là l’OM ne doit pas se cacher non plus dans cette compétition. »

Pour Acherchour, l’Olympique de Marseille a montré qu’il pouvait être sérieux, rigoureux et ambitieux, tout en laissant des marges de progression sur certaines rotations offensives et la gestion des joueurs clés. L’OM doit maintenant confirmer sur le terrain et viser un parcours significatif jusqu’au dernier acte.