OM : Acherchour pointe du doigt trois joueurs marseillais !

Après la défaite de l’OM (2-0) à Nice, Walid Acherchour a exprimé sa déception, soulignant une performance décevante de l’équipe, notamment à cause de choix tactiques douteux et de mauvaises performances individuelles. Il déplore l’absence de caractère et de réactivité face à un pressing niçois efficace, qualifiant cette prestation de l’OM de l’une des plus faibles de la saison.

Après la défaite de l’OM (2-0) face à Nice, le consultant DAZN Walid Acherchour a partagé son analyse du match, soulignant une performance très décevante des Marseillais. « Si on doit angler ce match du côté de l’OM, c’est une performance très décevante ! A commencer par De Zerbi, Franck Haise avait expliqué qu’il avait eu très peu de temps pour préparer ce match, alors que l’OM a eu une semaine pleine. » Cette déclaration met en lumière un contraste flagrant dans la préparation des deux équipes, l’OM ayant bénéficié d’une semaine complète pour se préparer, contrairement à Nice, qui était dans une situation plus délicate.

Ce petit piqué d’Evann Guessand devant Geronimo Rulli 😋 🎥 @DAZN_FR pic.twitter.com/sqE9ozob9Y — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) January 26, 2025



« L’OM restait sur une deuxième mi-temps solide contre Strasbourg, mais là, la performance globale… » En effet, la défaite face à Nice soulève de nombreuses questions, notamment concernant les choix tactiques. Selon Acherchour, les changements effectués par De Zerbi et sa lecture du match n’ont pas été à la hauteur des attentes. Il souligne aussi que certaines performances individuelles ont laissé à désirer, notamment Neal Maupay, qui a été difficile à trouver, Greenwood, qui a multiplié les mauvais choix, et Rongier, dépassé par le pressing niçois. « Que cela soit De Zerbi dans ses changements et sa lecture du match, les performances individuelles d’un Neal Maupay que l’on a pas réussi à trouver, Greenwood a fait beaucoup de mauvais choix, Rongier a été dépassé par le pressing. »

Maupay, Greenwood et Rongier visés !

« Cela pose des questions car si Nice fait un très bon match, l’OM connaît Haise et son pressing, et s’est montré très naïf. » L’OM semble avoir été pris au dépourvu face à l’intensité du pressing de Nice, ce qui révèle une certaine naïveté tactique. Acherchour ne cache pas sa déception : « Cela fait longtemps que je n’ai pas vu l’OM aussi mauvais, dans un gros match il faut remonter au match face au PSG avec un carton rouge pour Harit qui change les choses. » Il fait ici référence à un précédent match difficile où l’OM avait montré un manque de caractère, notamment en raison de l’expulsion de Harit.

Cela fait longtemps que je n’ai pas vu l’OM aussi mauvais

Enfin, l’absence de caractère et de sursaut d’orgueil face à une équipe niçoise en grande forme est pour Acherchour un facteur déterminant dans cette défaite. « Dans les plus petits matchs, il y a eu Auxerre ou ils étaient passés à côté. Là, il n’y a pas eu de caractère ni de sursaut d’orgueil, et c’est très décevant ! » L’OM devra rapidement se ressaisir et corriger ses erreurs si l’équipe veut éviter d’autres déconvenues en championnat et cela commence par la reception de Lyon !