OM : Acherchour s’emballe pour ce joueur clé de De Zerbi, “le meilleur joueur du championnat hors PSG”

Mason Greenwood semble avoir passé un cap avec l’Olympique de Marseille. Auteur d’une pré-saison impressionnante, l’attaquant anglais enchaîne les performances de haut niveau, affichant une forme physique étincelante et une supériorité technique indéniable.

Pour Walid Acherchour, le joueur est prêt à répondre aux attentes : “Greenwood est en train de casser la baraque avec l’OM. Il revient en très grande forme, physiquement et athlétiquement.” Lors du match de préparation face à Gérone, Greenwood a brillé. “Il y avait lui… et les autres, ou presque. À chaque ballon touché, il dégageait une impression de supériorité. C’était flagrant.” Une montée en puissance qui tranche avec les doutes soulevés lors de sa première saison en Ligue 1.

“La saison dernière, je me suis posé pas mal de questions sur Greenwood. On a été très exigeants. Il avait commencé fort, puis il a connu des passages à vide, notamment dans son état d’esprit. Pourtant, il a souvent permis à l’OM de gagner contre les petites équipes grâce à sa facilité.”

Mais pour Acherchour, le vrai test arrive maintenant. “Cette année, avec la Ligue des champions, il va devoir répondre présent. L’an passé, contre les grosses équipes, il n’était pas toujours au niveau. Il y a encore une marge de progression, et cette saison doit régler toutes les interrogations.”

🗣️ @walidacherchour : “Selon moi, hors PSG, Greenwood est le meilleur joueur du championnat. Sportivement, il doit mettre tout le monde d’accord cette saison.” pic.twitter.com/bCk4EZlfDW — After Foot RMC (@AfterRMC) July 27, 2025

La deuxième année de De Zerbi sera meilleure que la première

Le journaliste insiste sur l’importance de cette deuxième saison, tant pour Greenwood que pour Roberto De Zerbi : “Je pense que la deuxième année de De Zerbi sera meilleure que la première. Et ça peut aussi être le cas pour Greenwood. J’espère qu’il a mûri, qu’il a trouvé cette maturité, et surtout, qu’il a compris le ‘logiciel De Zerbi’. Sa saison à Getafe ne comptait pas vraiment. Là, il doit faire une saison pleine.”

Greenwood, dont la trajectoire a parfois été tumultueuse, a aujourd’hui une occasion en or de franchir un nouveau palier. “S’il performe en Ligue des champions et emmène l’OM en 16e de finale, il fera franchir un cap au club. Et en Ligue 1, il doit continuer à progresser, même dans une équipe où le potentiel offensif pourrait être bridé.”

Et de conclure : “Selon moi, hors PSG, Greenwood est le meilleur joueur du championnat. Sportivement, il doit mettre tout le monde d’accord cette saison.”