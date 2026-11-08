Après la victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-1), Walid Acherchour se montre beaucoup plus optimiste sur la suite de la saison. Dans l’After Foot sur RMC, le consultant estime que l’équipe de Bruno Genesio a retrouvé de la confiance et de la sérénité. Mais pour lui, le déplacement à Lens ce dimanche représente un véritable tournant dans les ambitions marseillaises.

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L’OM semble avoir changé de visage. Après un début de saison compliqué, les hommes de Bruno Genesio restent sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont un succès convaincant jeudi soir à Leverkusen.

Une performance qui a particulièrement marqué Walid Acherchour. Sur RMC, le consultant estime que Marseille a franchi un cap, même s’il refuse de considérer cette dynamique comme définitivement acquise.

« Oui, l’OM est guéri ! »

Dans l’After Foot, Acherchour a salué la prestation collective des Marseillais en Allemagne et les progrès réalisés depuis plusieurs semaines.

« La victoire à Leverkusen a été très cohérente, très convaincante contre une équipe réputée. Maintenant, ça ne veut pas dire que l’OM ne peut pas rechuter ou perdre à Lens dans une Ligue 1 tellement irrégulière. Oui, l’OM est guéri. On n’en est plus à parler de maintien et de peur. On a une équipe qui s’est libérée et un club qui s’est apaisé avec des résultats, et des joueurs qui progressent. » (Walid Acherchour – After Foot)

Un changement de discours notable. Il y a encore quelques semaines, le consultant s’inquiétait du manque de profondeur de l’effectif et des difficultés rencontrées par Marseille.

Depuis, la victoire sur le terrain du Bayer Leverkusen↗ a renforcé l’impression d’une équipe plus solide, capable de résister aux temps forts adverses et de faire la différence dans les moments importants.

« Si tu vas à Bollaert et tu les tapes, tu deviens crédible »

Pour Walid Acherchour, le déplacement à Lens, ce dimanche à 20h45, représente désormais un test déterminant dans la course aux premières places.

« C’est un match bascule encore une fois. Si tu vas à Bollaert et tu les tapes, tu coules un club et tu montres que dans un déplacement compliqué tu peux aller gagner un gros match et devenir crédible en haut du classement. »

Le contexte est particulier pour les Lensois, lourdement battus par Côme (1-9) mercredi en Ligue des champions. Une humiliation qui pourrait provoquer une réaction d’orgueil devant leur public.

Bruno Genesio s’attend d’ailleurs à une rencontre difficile. Lors de sa conférence de presse de samedi, l’entraîneur de l’OM a prévenu qu’une équipe blessée attendait Marseille à Bollaert↗.

Le technicien olympien a également insisté sur les progrès de son groupe tout en appelant à l’humilité↗, refusant de considérer que les problèmes du début de saison étaient définitivement réglés.

Pour Acherchour, une victoire à Lens donnerait une nouvelle dimension au redressement marseillais. Après avoir retrouvé des résultats face à des adversaires plus abordables, puis réussi son déplacement européen à Leverkusen, l’OM aurait l’occasion de confirmer ses ambitions contre un concurrent direct en Ligue 1.