OM : Acherchour souligne des « scandales cette saison »

Lors du match entre l’AJ Auxerre et l’OM, une vive altercation a éclaté, mettant en lumière la colère de Pablo Longoria. Le président marseillais s’est emporté contre l’arbitrage, suscitant une vague de réactions. Parmi elles, celle de Walid Acherchour, consultant pour DAZN, qui estime que cette attitude était excessive.

Selon Acherchour, la réaction de Longoria dépasse les limites de ce qui est acceptable pour un dirigeant de club. « C’est un craquage, il n’y a pas d’autre mot. Ce n’est pas possible quand tu es président d’un club, encore plus de l’Olympique de Marseille, de tenir ces mots-là. Surtout quand il n’y a pas de preuve. Il est allé trop loin Pablo Longoria, et pourtant c’est un homme qui est brillant quand il est à froid. Là, il est trop dans l’émotion, et c’est un problème quand tu as ce statut-là. Au-delà du statut de président de l’OM, c’est quelqu’un qui a une place importante dans les instances françaises, dans les instances européennes « , a-t-il déclaré. Le consultant insiste sur le fait que Longoria, d’ordinaire posé et réfléchi, a cette fois laissé l’émotion prendre le dessus, ce qui représente un problème compte tenu de son statut.

Au-delà de son rôle à l’OM, Longoria occupe une place stratégique dans les instances du football français et européen. Pour Acherchour, cette prise de position impulsive pourrait nuire à son image et à son influence. « Il a beaucoup d’expérience, et là il se met en porte-à-faux. Il se met hors-jeu », ajoute-t-il.

Si le débat sur l’arbitrage en Ligue 1 est légitime, Walid Acherchour estime que les décisions prises lors de ce match ne justifient pas un tel emportement. Il concède que certaines erreurs arbitrales ont desservi l’OM cette saison, notamment le penalty de Murillo à Rennes ou le carton jaune de Balerdi contre Angers. Cependant, il considère qu’en l’occurrence, les décisions prises face à Auxerre n’étaient pas scandaleuses. « Je veux bien entendre qu’il y ait un débat plus global sur l’arbitrage en France, parce qu’il y a des erreurs d’arbitre, l’OM en a subi cette saison. Maintenant, hier soir, moi aussi à chaud, je pensais qu’il n’y avait pas de carton jaune sur Cornelius, que le penalty de Quentin Merlin pouvait être sifflé. Mais avec le recul, avec les règles d’arbitrage, tu te rends compte qu’il n’y a pas de scandale, que le mot scandale ne doit pas être mis en avant hier soir. Il y a eu des scandales pour l’OM, cette saison, le penalty de Murillo, à Rennes, le carton jaune de Balerdi la semaine dernière contre Angers. Il y a plein de choses. L’OM ça ne tombe pas du bon côté cette saison, mais hier, je pense que se réfugier sur ça et employer ces mots, c’est une faute grave de la part de Longoria », souligne-t-il.

En conclusion, si l’OM a parfois été lésé par l’arbitrage, Acherchour juge que Longoria a commis une faute en s’exprimant de manière aussi virulente. Selon lui, un président de club doit garder son sang-froid et ne pas se laisser emporter par l’émotion, sous peine de fragiliser son influence et celle de son club.