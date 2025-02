La réponse de la FFF à Longoria, l’OM en passe de signer un joli contrat et le retour perdant de Kondogbia… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : La réponse de la FFF à Longoria, l’OM en passe de signer un joli contrat et le retour perdant de Kondogbia…

La réponse de la FFF à Longoria

La défaite de l’Olympique de Marseille face à l’AJ Auxerre (3-0) ce samedi soir en championnat a laissé des traces. Pendant la rencontre et après la rencontre, le président de l’OM, Pablo Longoria était incontrôlable et n’a pas caché sa colère en s’en prenant violemment à l’arbitre Jérémy Stinat ainsi qu’au championnat dans son ensemble. Une colère qui ne passe pas à la FFF…

Après la réponse du syndicat des arbitres à Pablo Longoria ce matin dans les Grandes Gueules du Sport, c’est au tour de la FFF, par l’intermédiaire de son président Philippe Diallo, de condamner les propos du président olympien.

« On ne peut pas accepter de tels propos ! »

Le président de la trois F est donc venu ce matin apporter tout son soutien à l’arbitre d’ AJA – OM, Monsieur Stinat, tout en évoquant les propos forts de Pablo Longoria à l’égard des arbitres français :

« Ce sont des propos graves, inadmissibles et inacceptables. Comment veut-on qu’au niveau amateur, les arbitres soient respectés, quand au plus haut niveau du football français il y a de tels comportements (…) Je sais la pression et les enjeux qui peuvent exister pour les clubs professionnels. Chacun doit garder raison et je n’ai pas en mémoire par le passé qu’on ait pu accuser notre arbitrage de corruption. Notre arbitrage a montré notamment niveau international toute sa compétence, en étant choisi notamment pour l’ouverture (Clément Turpin) et la finale de l’Euro 2024 (François Letexier). La fédération est au soutien de tout son arbitrage aussi bien professionnel qu’amateur et évidemment de monsieur Stinat. Avant le match, les pneus de ses deux véhicules ont été crevés. Sa femme s’en est aperçue alors qu’elle allait prendre l’autoroute. Il faut un appel à la raison. On ne peut pas accepter de tels propos. »

Une colère électrique de Pablo Longoria, mais aussi de Fabrizio Ravanelli, qui ne manquera pas de faire réagir les instances du football français qui pourraient sanctionner sévèrement le président olympien et son conseiller dans les prochains jours…

l’OM en passe de signer un joli contrat ?

L’Olympique de Marseille continue d’élargir ses horizons. Selon L’Équipe, la direction phocéenne travaillerait activement sur l’organisation de tournées prestigieuses à l’étranger ainsi qu’à la mise en place de partenariats avec certaines académies…

Selon L’Équipe, l’OM réfléchirait en effet à une expansion internationale avec des tournées aux États-Unis et des collaborations avec des académies en Amérique du Sud, plus précisément en Uruguay, et en Afrique subsaharienne. Des projets qui pourraient ainsi marquer un tournant dans la stratégie de développement du club.

Des projets logiques ?

Si ces projets venaient à se concrétiser, ils s’inscriraient bel et bien dans la volonté d’expansion du club ainsi que dans la continuité du travail effectué par l’OM en matière de formation et de détection de jeunes talents. Cette saison, le club marseillais est en effet, avec le FC Barcelone, celui qui a lancé le plus de joueurs nés en 2007 en professionnel (Sternal, Vaz et Bakola), preuve de sa volonté de miser sur la jeunesse pour son avenir…

🚨 La direction de l’OM travaille actuellement sur des tournées prestigieuses aux États-Unis 🇺🇸🔥 ℹ️ Des détections et des partenariats avec des académies en Uruguay 🇺🇾 et en Afrique subsaharienne sont également étudiés (@lequipe). pic.twitter.com/pSQqul10f4 — Anthony Aubès (@AnthonyAubes) February 21, 2025

Kondogbia, le retour perdant…

L’OM a vraiment sombré à Auxerre ce samedi avec une terrible défaite 3 – 0. Voici la note et l’appréciation de Geoffrey Kondogbia lors de cette rencontre de la 23e journée de Ligue 1.

Pour cet affrontement face aux Auxerrois, De Zerbi avait décidé d’aligner Geoffrey Kondogbia dans l’axe central de la défense. Sa première titularisation depuis le 14 décembre dernier avant qu’il ne contracte une blessure qui l’avait écarté des terrains pendant plusieurs semaines. Bien qu’en première mi-temps, l’OM a dominé le jeu et la possession (77% contre 23%), elle a fini par concéder l’ouverture du score contre le cours du jeu sur une frappe parfaite de Gaetan Perrin (34′).

En seconde période, les Auxerrois se sont retrouvés en supériorité numérique (63′) après la sévère expulsion de Cornelius avant de faire le break à la 77′ et d’enfoncer le clou dans les dernières minutes par l’intermédiaire du capitaine Joubal, qui s’est au passage offert un doublé. (90 +1′).

La note de Geoffrey Kondogbia : 3,5/10

Son appréciation

Pour cet affrontement face aux Auxerrois et face à la suspension du capitaine Léonardo Balerdi, De Zerbi avait décidé de faire confiance à Geoffrey Kondogbia dans l’axe central de cette défense à trois. Malheureusement, ce choix ne s’est pas montré payant tant le Centrafricain s’est montré fébrile techniquement et physiquement tout au long de la rencontre. Sur un mauvais contrôle, il manque de couter un but aux siens (65′). Il est remplacé par Ulisses Garcia à la 81′ après un match qui ne restera pas dans les annales.

