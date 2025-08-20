Info Chrono
Accueil / OM Actualités / OM : Acherchour souligne “la toxicité de ce club”
OM Actualités

OM : Acherchour souligne “la toxicité de ce club”

Par Rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Après l’altercation musclée entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, Walid Acherchour salue la décision de l’OM de mettre les deux joueurs sur le marché comme une mesure forte pour préserver la crédibilité du club. Il pointe également la profonde toxicité du climat marseillais, où chaque défaite engendre un hiver émotionnel.

Un acte fort pour « protéger l’institution »

 

Walid Acherchour estime que la mise sur le marché de Rabiot et Rowe constitue avant tout un signal clair du club pour défendre ses valeurs : « La première des choses c’est qu’il y a un acte fort de la part de l’OM… pour essayer de protéger son institution ». Selon lui, ce choix est cohérent : ce n’est pas juste une bagarre d’après-match, mais une réponse ferme pour garantir l’unité et l’image du vestiaire.

Une tension maîtrisée ou au contraire révélatrice de toxicité ?

 

Il revient sur le contexte de l’altercation, estimant qu’un tel comportement après une simple défaite illustre un mal plus profond :« Moi actuellement j’ai envie de souligner la toxicité de ce club… après une défaite… 2 mecs se mettent sur la gueule… c’est bien une tension et une pression autour du club ». Pour Acherchour, cet épisode dépasse le simple fait divers : il est symptomatique d’un environnement où l’émotion prend trop facilement le pas sur la maîtrise.

Pas de justice à deux vitesses, Rabiot visé en raison de son passé ?

Le consultant met en avant l’importance d’une prise de décision équitable : « S’il n’y a pas de justice à deux vitesses… l’OM assume sa décision… avec Adrien Rabiot ». Il laisse entendre qu’il ne s’agit pas seulement d’un joueur en situation fragile ou controversée, comme souvent évoqué dans le cas de Rabiot, issu du PSG mais d’une application ferme du règlement, quel que soit le profil.

Une fin de mercato sous tension

Acherchour prévient que la suite de la saison et de la fenêtre de transfert sera déterminante : « Le terrain va parler (…) on va voir ce qui va se passer ces prochaines semaines et sur la fin de mercato ». Les choix qui vont suivre que ce soit une vente définitive, un retour sous conditions ou une simple sanction — auront un impact direct sur l’équilibre du vestiaire et sur la crédibilité du management.

