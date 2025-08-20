Mercato OM : Fabrizio Romano confirme un accord avec Rowe !

L’Olympique de Marseille traverse une nouvelle zone de turbulences. Après l’altercation survenue entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, le club phocéen a pris une décision ferme : placer les deux joueurs sur la liste des transferts. Cette mesure, révélée au lendemain de l’incident, confirme que l’OM souhaite rapidement tourner la page.

Concernant Rowe, les choses avancent vite. L’ailier anglais de 22 ans, déjà annoncé partant depuis plusieurs semaines, serait en passe de rejoindre la Serie A. Selon la Gazzetta dello Sport, Jonathan Rowe a donné son feu vert hier soir pour un transfert à Bologne. Le club italien aurait formulé une offre de 12 millions d’euros plus bonus afin de s’attacher ses services.

L’information a été confirmée par Fabrizio Romano, spécialiste du marché des transferts. Le journaliste italien affirme : « Bologne a conclu un accord personnel avec Jonathan Rowe et l’accord est désormais conclu avec l’Olympique de Marseille. L’OM souhaite un montant proche de 20 millions d’€, sans possibilité de prêt. Négociations en cours. »

Si l’optimisme règne en Italie, le dossier reste ouvert côté marseillais. Les dirigeants olympiens veulent tirer le maximum de ce transfert, dans un contexte où le club doit aussi gérer la situation d’Adrien Rabiot. Arrivé libre l’été dernier, l’international français pourrait déjà quitter la Canebière, conséquence directe de son clash avec Rowe.

La gestion de ce double départ pèsera sur la suite du mercato de l’OM, qui cherche encore à renforcer son effectif. Le club marseillais devra trouver un remplaçant à Rowe dans le secteur offensif, tout en surveillant les opportunités au milieu de terrain en cas de départ de Rabiot.

Avec ce nouvel épisode, l’OM confirme un été agité, entre ambitions sportives et gestion des tensions internes.