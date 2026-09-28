OM : Adidas, un contrat XXL… quelle place en Ligue 1 ?

Le futur retour d’Adidas à l’OM pourrait représenter une opération financière majeure pour le club marseillais. Selon Sportune France, le contrat entre la marque allemande et Marseille serait estimé entre 40 et 50 millions d’euros par an, très loin devant les autres clubs de Ligue 1 équipés par Adidas. Le PSG resterait toutefois encore nettement au-dessus avec Nike.

Entre 40 et 50 M€ pour l’OM ?

🚨 Équipementiers : l’OM pourrait faire un énorme bond avec Adidas ! Les principaux contrats estimés en Ligue 1 👇 1️⃣ PSG – Nike : ~80 M€ / an

2️⃣ OM – Puma : ~20 M€

3️⃣ OL – Adidas : ~14 M€

4️⃣ Nice – Kappa : ~7 M€

5️⃣ Monaco – Mizuno : ~6 M€

6️⃣ Rennes – Puma : ~6 M€

7️⃣… pic.twitter.com/oFb4WXLvXq — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 28, 2026



Selon Sportune France, le futur partenariat entre l’OM et Adidas pourrait rapporter entre 40 et 50 millions d’euros par saison au club marseillais.

Un montant très important lorsqu’on le compare aux autres contrats Adidas en Ligue 1. Toujours selon Sportune, Lyon percevrait environ 14 M€, Lens entre 5 et 10 M€, Strasbourg autour de 4 M€, Brest 2,5 M€ et le Paris FC environ 1 M€.

Si cette estimation se confirme, l’OM disposerait donc très largement du plus gros contrat Adidas du championnat français.

Cette information arrive alors que des discussions existent pour permettre à Adidas de remplacer Puma avec un an d’avance. Le contrat actuel entre l’OM et Puma court officiellement jusqu’en juin 2028.

Le PSG reste encore nettement devant

Pour mesurer la portée du futur contrat marseillais, la comparaison avec le PSG est forcément intéressante.

Selon Sportune, le contrat actuel entre le PSG et Nike est valorisé autour de 80 millions d’euros par saison au total. La structure évoquée comprendrait environ 60 M€ de part fixe, auxquels s’ajouteraient 20 à 25 M€ de royalties sur le merchandising, ainsi que différents bonus.

Le PSG resterait donc encore très largement devant l’OM. Mais un accord Adidas compris entre 40 et 50 M€ permettrait à Marseille de se rapprocher sensiblement du niveau de revenus généré par les très grands contrats européens.

Sportune évoque également une possible future prolongation entre Paris et Nike qui pourrait approcher les 100 M€ annuels, mais ce montant ne correspond pas encore au contrat actuel.

Un levier financier majeur pour l’OM

Pour Marseille, cette hausse potentielle des revenus commerciaux serait particulièrement importante dans le contexte économique actuel.

L’OM doit réduire ses dépenses après avoir enregistré un déficit très important, tout en essayant de développer de nouvelles recettes capables de limiter la dépendance financière envers Frank McCourt.

Le futur contrat Adidas pourrait donc devenir un élément essentiel de cette nouvelle stratégie. Le club travaille déjà sur une profonde réduction de ses coûts et de sa masse salariale.

Si les 40 à 50 M€ avancés par Sportune France sont confirmés, le retour des trois bandes représenterait bien davantage qu’un symbole historique : l’OM changerait clairement de dimension commerciale, tout en restant encore derrière le PSG et son contrat Nike.