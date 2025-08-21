OM – Affaire Rabiot : “les supporters sont déjà en feu”

La mise à l’écart d’Adrien Rabiot continue de secouer l’Olympique de Marseille. Après les explications de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, c’est désormais la voix des tribunes qui s’élève. Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Christian Cataldo, patron du groupe de supporters des Dodgers, a fait part de son inquiétude et de son incompréhension face à la tournure des événements.

Cataldo n’a pas caché sa surprise devant la décision radicale prise par les dirigeants après la violente altercation entre Rabiot et Jonathan Rowe.

« Des dingueries, on en a connues beaucoup mais celle-là elle est belle. C’est toute la saison qui est remise en cause. On a fait l’équipe autour d’Adrien Rabiot, on l’a encensé pendant des mois. »

“On a fait l’équipe autour de Rabiot”

Selon lui, la direction aurait dû privilégier la discussion et les sanctions internes plutôt que d’écarter le vice-champion du monde.

« Je n’aurais pas agi comme ça. J’aurais mis une grosse amende, j’aurais discuté avec tous les protagonistes. On peut gérer ça autrement, pas en se coupant une main. »

Le patron des Dodgers estime que la décision fragilise la relation entre le club et ses supporters. Il réclame un échange direct avec Longoria et Benatia pour obtenir des explications.

« On a fait une campagne d’abonnements pratiquement sur Adrien Rabiot, on a vendu des milliers de maillots… Ils prennent un gros risque. On attend une réunion face à face, et j’aimerais que ça se fasse très rapidement. »

“Les supporters sont déjà en feu”

À l’approche du premier match au Vélodrome contre le PFC, Cataldo prévient : l’ambiance pourrait basculer.

« Les supporters sont nerveux. Le stade va être bouillant au début, mais si ça tourne au vinaigre pendant le match, on ne pourra pas contrôler les gens… »

Pour l’heure, aucun mouvement particulier n’est prévu par les Dodgers, sinon un grand tifo pour marquer le coup d’envoi de la saison à domicile. Mais le climat reste tendu.

« On va aller au stade et encourager notre équipe, conclut Cataldo. Mais après, tout va dépendre du match. »

Alors que l’affaire Rabiot a mis le feu aux poudres, l’OM s’apprête à vivre un premier test grandeur nature ce week-end au Vélodrome. L’ombre d’une saison sous haute tension plane déjà sur la Canebière.

