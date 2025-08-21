Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : les révélations de Romain Molina sur la bagarre entre Rabiot et Rowe !
OM Actualités

OM : les révélations de Romain Molina sur la bagarre entre Rabiot et Rowe !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’actualité de l’Olympique de Marseille prend une nouvelle tournure extra-sportive. Le journaliste indépendant Romain Molina a dévoilé des détails explosifs concernant une violente altercation dans le vestiaire phocéen entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, après une récente défaite de l’OM.

 

Selon Molina, tout est parti des propos de Gerónimo Rulli, très remonté au coup de sifflet final. « Après la défaite, Rulli commence à pester dans le vestiaire en espagnol sur les erreurs du passé qui ne seraient pas apprises. Il va utiliser un vocabulaire très fleuri en espagnol contre Jonathan Rowe », rapporte-t-il.

 

A lire aussi : Mercato OM : Adrien Rabiot, de plus en plus courtisé – une offre d’Arabie saoudite à venir !

 

 

Rabiot aurait mis le premier coup !

 

Face à ces critiques, l’attaquant anglais ne se laisse pas faire. L’intervention d’Adrien Rabiot, censée calmer la situation, aurait au contraire envenimé les choses. « Rowe ne se laisse pas faire, Rabiot intervient, tente de calmer le jeu. Rowe n’accepte pas forcément ça, se lève, commence à avoir une altercation avec Rabiot et là… Rabiot met la première », décrit Molina.

 

 

La tension monte alors d’un cran et une véritable bagarre éclate dans le vestiaire. « On réussit à calmer les deux, sauf que derrière Rowe revient et met un coup de poing par derrière à Rabiot… Et là les deux mecs sont en furie et il doit y avoir l’intervention de plusieurs membres du staff… C’est parti complètement en cacahuète », conclut le journaliste.

 

Rowe revient et met un coup de poing par derrière à Rabiot

 

Ces révélations jettent une lumière crue sur l’ambiance actuelle à l’OM, où la pression des résultats semble peser lourdement. L’épisode souligne également la fragilité d’un vestiaire où cohabitent des personnalités fortes, parfois explosives. Le club a décidé d’exfiltrer les deux joueurs !

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823