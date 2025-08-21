OM : les révélations de Romain Molina sur la bagarre entre Rabiot et Rowe !

L’actualité de l’Olympique de Marseille prend une nouvelle tournure extra-sportive. Le journaliste indépendant Romain Molina a dévoilé des détails explosifs concernant une violente altercation dans le vestiaire phocéen entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, après une récente défaite de l’OM.

Selon Molina, tout est parti des propos de Gerónimo Rulli, très remonté au coup de sifflet final. « Après la défaite, Rulli commence à pester dans le vestiaire en espagnol sur les erreurs du passé qui ne seraient pas apprises. Il va utiliser un vocabulaire très fleuri en espagnol contre Jonathan Rowe », rapporte-t-il.

Face à ces critiques, l’attaquant anglais ne se laisse pas faire. L’intervention d’Adrien Rabiot, censée calmer la situation, aurait au contraire envenimé les choses. « Rowe ne se laisse pas faire, Rabiot intervient, tente de calmer le jeu. Rowe n’accepte pas forcément ça, se lève, commence à avoir une altercation avec Rabiot et là… Rabiot met la première », décrit Molina.

La tension monte alors d’un cran et une véritable bagarre éclate dans le vestiaire. « On réussit à calmer les deux, sauf que derrière Rowe revient et met un coup de poing par derrière à Rabiot… Et là les deux mecs sont en furie et il doit y avoir l’intervention de plusieurs membres du staff… C’est parti complètement en cacahuète », conclut le journaliste.

Ces révélations jettent une lumière crue sur l’ambiance actuelle à l’OM, où la pression des résultats semble peser lourdement. L’épisode souligne également la fragilité d’un vestiaire où cohabitent des personnalités fortes, parfois explosives. Le club a décidé d’exfiltrer les deux joueurs !