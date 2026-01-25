OM : Agacé, De Zerbi hausse le ton après la victoire face à Lens !

Malgré une victoire convaincante 3-1, l’Olympique de Marseille a vécu une conférence de presse tendue. Agacé par certaines critiques sur le niveau de jeu de son équipe, Roberto De Zerbi a livré un discours offensif, défendant ses choix, son management et le bilan offensif de l’OM.

Une victoire maîtrisée, mais un discours sans concession

Sur le terrain, l’Olympique de Marseille a livré une prestation solide, conclue par un succès 3-1 qui conforte sa dynamique en Ligue 1. Mais en conférence de presse, Roberto De Zerbi n’avait rien d’apaisé. Le technicien italien a d’abord tenu à rappeler le lien direct entre la préparation et le contenu proposé par ses joueurs.

“Moi aussi je fais un peu mon travail parfois. Les matches se passent comme on les prépare”, a-t-il lancé, avant de souligner l’importance de certains choix tactiques. L’entraîneur marseillais a notamment mis en avant la performance de Pierre-Émile Höjbjerg, estimant que le milieu danois avait livré “sa meilleure prestation depuis qu’il est arrivé ici”.

Face aux interrogations sur la rotation et la gestion de l’effectif, De Zerbi a été clair : “Dans mon équipe, il n’y a pas de hiérarchie. Le seul qui décide, c’est moi.” Un message assumé, alors que l’OM enchaîne les matches tous les trois jours, ce qui oblige le staff à faire tourner régulièrement.

Un bilan offensif historique et une relation tendue avec la presse

Interrogé sur le contenu du match et les critiques persistantes, Roberto De Zerbi a renvoyé la responsabilité de l’analyse aux observateurs. “C’est à vous de me dire. Ce n’est pas quelque chose qui me concerne”, a-t-il répondu, avant de s’appuyer sur des faits chiffrés.

Le coach italien a rappelé que Marseille n’avait “jamais autant marqué depuis 1970-1971”, soulignant que l’OM est actuellement la meilleure attaque de Ligue 1 avec 44 buts inscrits. “Si tu marques, cela veut dire que tu as quelque chose en plus. Je n’ai pas à vous convaincre”, a-t-il insisté.

Visiblement irrité, De Zerbi a ensuite évoqué son rapport avec une partie de la presse locale et nationale. “Beaucoup d’entre vous peuvent critiquer et se sentent comme des patrons. Beaucoup sont de mauvaise foi”, a-t-il déclaré, avant d’évoquer la question de la nationalité : “Je suis italien, fier de l’être. Mon seul patron, c’est Frank McCourt.”

À l’issue de cette conférence de presse électrique, l’Olympique de Marseille poursuit sa route avec un calendrier chargé et un rendez-vous majeur à venir, que Roberto De Zerbi a déjà qualifié de “match historique pour l’OM”. Sur le terrain comme en dehors, le technicien italien assume pleinement son rôle et ses choix.