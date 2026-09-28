OM : Aguerd monte encore en puissance !

Nayef Aguerd confirme son retour en forme. Titulaire vendredi soir avec le Maroc face au Gabon, le défenseur central de l’OM a disputé l’intégralité de la rencontre et s’est même offert une passe décisive lors de la victoire 2-0 des Lions de l’Atlas. Une nouvelle prestation rassurante pour Bruno Genesio.

Une passe décisive pour Aguerd

Le Maroc s’est imposé 2-0 face au Gabon à Rabat dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2027.

Titulaire en défense centrale, Nayef Aguerd a joué les 90 minutes et s’est montré décisif offensivement. À la 36e minute, le Marseillais a délivré la passe décisive sur l’ouverture du score de Noussair Mazraoui.

Aguerd a également affiché une belle maîtrise dans la relance avec 102 passes réussies sur 109, auxquelles s’ajoutent trois dégagements et six récupérations. Il a obtenu la note de 8,4/10 sur FotMob.

Cette performance confirme les progrès observés ces dernières semaines. Bruno Genesio avait déjà souligné la montée en puissance de Nayef Aguerd.

Une bonne nouvelle pour Genesio

Le défenseur marocain revient progressivement à son meilleur niveau après une préparation perturbée. Privé du Mondial cet été en raison d’une blessure aux adducteurs, Aguerd semble désormais retrouver du rythme et des sensations.

Une évolution importante pour l’OM, alors que la blessure de Derek Cornelius a encore réduit les solutions défensives de Bruno Genesio.

Avec un calendrier très chargé à la reprise, Marseille aura besoin d’un Aguerd en pleine possession de ses moyens. Le coach olympien doit déjà préparer une séquence de huit matches en 28 jours.

Encore un match avec le Maroc

Le prochain rendez-vous d’Aguerd avec sa sélection est prévu mardi soir face au Lesotho.

Pour l’OM, l’objectif sera désormais de récupérer son défenseur dans les meilleures conditions possibles. Après plusieurs semaines compliquées physiquement, Aguerd semble enfin retrouver le niveau attendu depuis son arrivée à Marseille.