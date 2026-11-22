À quelques heures du match entre l’OM et Le Mans au Vélodrome, deux histoires retiennent l’attention. Nayef Aguerd s’est installé comme un patron de la défense marseillaise sous Bruno Genesio, tandis qu’Antoine Rabillard s’apprête à retrouver son club formateur avec beaucoup d’émotion.

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La rencontre de dimanche soir aura une dimension particulière pour l’ancien attaquant olympien. Dix ans après son premier but professionnel avec Marseille, Rabillard reviendra au Vélodrome sous le maillot du Mans FC, où il évolue depuis 2023. Dans le même temps, l’OM pourra compter sur un Aguerd↗ redevenu incontournable après une période marquée par les blessures.

Antoine Rabillard revient au Vélodrome avec Le Mans

Selon L’Équipe, Antoine Rabillard conserve un souvenir très fort de son égalisation contre Lille, inscrite le 29 janvier 2016 à la 96e minute pour offrir le match nul à l’OM. Supporter marseillais depuis son enfance, l’attaquant de 31 ans n’a disputé que six rencontres avec l’équipe première avant de résilier son contrat en 2017 et de poursuivre sa carrière à Béziers, aux Go Ahead Eagles puis à Concarneau.

« Je m’en souviens comme si c’était hier, parce que c’était un rêve de gosse. »

Arrivé au Mans alors que le club évoluait en National, Rabillard est devenu l’un des joueurs les plus populaires de l’équipe sarthoise. Son entraîneur Patrick Videira compte sur son expérience du Vélodrome et de son atmosphère, tandis que Daouda Traoré a indiqué que son coéquipier avait beaucoup échangé avec le groupe avant le déplacement. Pressenti pour débuter sur le banc, comme contre Monaco avant la trêve, Rabillard a notamment prévenu ses partenaires des difficultés pour communiquer dans l’ambiance du stade. Malgré la fermeture de la partie haute du virage sud, il pourrait↗ retrouver la pelouse de ses premiers exploits au cours d’une soirée particulière.

Nayef Aguerd s’est imposé dans la défense de l’OM

La Provence revient de son côté sur la renaissance de Nayef Aguerd↗. Le défenseur marocain a retrouvé une place centrale aux côtés de CJ Egan-Riley après une première saison marseillaise perturbée par les blessures et des douleurs à l’aine apparues en mars, qui l’avaient notamment privé de la Coupe du monde. Aguerd a choisi de rester à Marseille durant sa réathlétisation plutôt que de retourner à la Real Sociedad, qui souhaitait accélérer son retour. Son maintien, malgré un salaire estimé à 400 000 euros mensuels par L’Équipe, fait désormais l’unanimité en interne. Après deux apparitions limitées contre Strasbourg et Monaco, il a progressivement retrouvé son influence dans les duels, la gestion de la profondeur et la relance.

Bruno Genesio connaît bien son défenseur depuis leur collaboration à Rennes lors de la saison 2021-2022. L’entraîneur marseillais a maintenu sa confiance dans son association avec CJ Egan-Riley malgré des débuts compliqués, alors que le jeune Anglais souligne la relation complémentaire entre les deux joueurs. Genesio attend désormais davantage d’efficacité offensive de la part d’Aguerd sur coups de pied arrêtés. Après plusieurs occasions contre Leverkusen et Toulouse, le défenseur marocain cherchera encore à inscrire son premier but de la saison face au Mans.