OM – Ajax (4-3) : Marseille s’est fait peur mais arrache la gagne !

L’Olympique de Marseille a dû marquer 4 but pour enfin s’imposer 4-3 face à l’Ajax Amsterdam à l’occasion de la 5e journée de la Ligue Europa. Les néerlandais étaient revenus trois fois au score !

OM

4 3 Ajax Aubameyang (sp) 9′ 10′ Brobbey Mbemba 26′ 30′ Brobbey Aubameyang 48′ 80′ Akpom Aubameyang (sp) 92′

Le débrief du match en direct sur notre chaine Youtube :

Le débrief de la rencontre face à l’Ajax, c’est sur FC Marseille avec Rayane Benmokrane, Nicolas Filhol et notre invité Adam Manseur ! Le replay est à retrouver ci-dessous où l’on revient sur les buts marseillais et les enseignements à tirer de cette rencontre et les réactions des joueurs !

Le onze de l’OM

LopezClauss Gigot Mbemba Lodi

Veretout Kondogbia

Harit Sarr Aubameyang Correa

Le Match

Aubamyang très en vue en ce début de match, le transforme parfaitement d’un contre pied imparable (1-0 / 9′). Sur l’engagement la défense affiche sa fragilité, Sarr se fait éliminer par un une-deux; et Brobbey égalise 23 seconde plus tard (1-1 / 10′). Lodi ne défend pas et laisse Borges servir Brobbey, Lopez est solide et dévie du pied (14′). Aubameyang pensait s’offrir un doublé suite à une récupération haute de Lodi, mais l’attaquant était bien hors jeu (23′). L’Om reprend l’avantage suite à un corner, Clauss trouve l’inévitable Mbemba encore buteur de la tête (2-1 /26′). C’est incroyable, l’OM se fait encore reprendre tout de suite, Lodi défend toujours aussi mal et à distance, du coup Brobbey est encore trouvé dans la surface, et égalise moins de 3 minutes plus tard (2-2 / 30′). 2-2 à la mi-temps, l’OM est naïf en défense, a du mal à construire mais presse et joue vite vers l’avant. L’ Olympique de Marseille se présente dans son 4-2-3-1 habituel sous Gattuso. Aubameyang et Gigot retrouvent leur place dans le onze. Premier gros pressing de Veretout, qui permet à Harit de trouver Aubameyang dans la surface, ce dernier frappe en taclant sur le portier (1′). Bonne déviation d’Aubameyang, Sarr déboule sur son côté, sa frappe est écrasée (5′). Sur le corner, Harit reprend le ballon et centre de l’exter’, Mbemba est trop court. Bonne entame des marseillais qui jouent haut et pressent fort avec un jeu vertical sans déchet dans ces premières minutes. Sarr est lancé et prend de vitesse Hato, qui le touche légèrement dans la surface, l’arbitre n’hésite pas et siffle pénalty (8′).(1-0 / 9′). Sur l’engagement la défense affiche sa fragilité, Sarr se fait éliminer par un une-deux; et(1-1 / 10′). Lodi ne défend pas et laisse Borges servir Brobbey, Lopez est solide et dévie du pied (14′). Aubameyang pensait s’offrir un doublé suite à une récupération haute de Lodi, mais l’attaquant était bien hors jeu (23′). L’Om reprend l’avantage suite à un corner,(2-1 /26′). C’est incroyable, l’OM se fait encore reprendre tout de suite, Lodi défend toujours aussi mal et à distance, du coup(2-2 / 30′). 2-2 à la mi-temps, l’OM est naïf en défense, a du mal à construire mais presse et joue vite vers l’avant.

L’OM repart très fort, Harit feinte le centre, puis trouve parfaitement Aubameyang au second poteau, l’attaquant marque d’un superbe ciseau et permet aux marseillais de repasser devant. Superbe (3-2 / 48′).

CE BUUUUT MONSTRUEUX D’AUBAMEYANG ! 😱 Quel retourné de l’attaquant de l’OM pour redonner l’avantage à Marseille 😍#OMAJA | #EuropaLeague pic.twitter.com/FRSBJGG9uk — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 30, 2023

Correa tente un tir depuis la droite de la surface, Ramaj s’impose et repousse la frappe (55′). L’OM semble hésiter entre continuer à attaquer ou contre les néerlandais qui veulent pour la 3e fois revenir au score. Lopez décisif ! Sur a une bel enchainement, Bergwijn frappe fort mais la main gauche du portier marseillais est ferme (60′). Enorme faute de Berghuis, l’arbitre avait donné un jaune, mais après consultation de la VAR, il sort un carton rouge direct largement mérité (62′). Correa ne peut pas continué et il est remplacé par Ndiaye (66′). Décalé côté droit, Sarr tente une grosse frappe mais il ne trouve pas le cadre (67′). L’OM fait tourner le ballon et n’est plus vraiment dangereux… Et à trop attendre, on fait encore des erreurs, Lodi toujours à la ramasse se fait prendre de vitesse, sur le second ballon le centre au second poteau trouve l’entrant Akpom, laissé seul par un Sarr en retard (3-3 /80′). Encore un ballon dans le dos de Lodi, et un centre qui passe devant tout le monde, l’OM était proche de se faire crucifier. Les marseillais ont peur, et laisse l’Ajax les dominer sur les dernières minutes. Ounahi, Murillo et Vitinha entrent à la place de Veretout, Lodi et Harit. Sarr trouve Vitinha dans la surface, sa tête n’est pas assez appuyée (88′). Sur un centre bien trop haut, le portier Ramaj rate sa sortie, échappe le ballon, Sarr se précipite de la tête et se fait bousculer par le portier, deuxième penalty. C’est encore Aubameyang qui prend ses responsabilités, il le tire de la même façon à contre pied et fait éclater sa rage (4-3 / 92′). Les marseillais se sont encore fait peur alors qu’ils étaient à 11 contre 10, mais cette fois cela se termine bien ! Le Vélodrome peut rugir. L’OM jouera la première place face à Brighton dans 2 semaines !