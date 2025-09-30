Info Chrono
Accueil / OM Actualités / OM – Ajax ce mardi : A quelle heure ? Sur quelle chaine TV ?
OM Actualités

OM – Ajax ce mardi : A quelle heure ? Sur quelle chaine TV ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’OM reçoit l’Ajax ce mardi soir, le match va se jouer au Stade Vélodrome pour la 2e journée de la Ligue des Champions. A quelle heure et comment voir ce match comptant pour la 5e journée de Ligue 1 ?

Le premier match de Ligue des Champions de la saison au stade Vélodrome OM – Ajax va attirer les foules. L’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi défiera l’Ajax d’Amsterdam dans une rencontre à forte intensité et à l’enjeu toujours particulier. Les supporters attendent un spectacle et surtout une victoire après une première défaite frustrante à Madrid !

OM – Ajax : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match OM – Ajax aura lieu mardi 30 septembre 2025 à 21h00.

Il sera diffusé en exclusivité sur Canal+

 

 

Comment voir OM – Ajax en streaming ?

  • Regarder vos chaines de télévision en direct live streaming sur myCANAL en profitant de l’expérience originale de CANAL+.

 

 

