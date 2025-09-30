OM – Ajax : Hetinga a bien analysé les forces marseillaises !

La Ligue des Champions reprend ses droits ce soir au Stade Vélodrome avec un choc attendu entre l’OM et l’Ajax Amsterdam. En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur néerlandais John Heitinga a livré son analyse sur l’équipe de Roberto De Zerbi et sur les enjeux de ce rendez-vous décisif pour la suite de la phase de groupes.

Heitinga met en garde contre la vitesse offensive de l’OM

Interrogé lundi devant les médias, le coach de l’Ajax n’a pas caché son admiration pour la qualité de jeu marseillaise : « Nous avons analysé leur match et leurs combinaisons. L’entraîneur a une philosophie claire qu’il essaie de transmettre. Devant, ils vont très vite. Les transitions sont dangereuses. C’était flagrant contre le PSG et contre le Real Madrid. Aguerd et Emerson sont individuellement très bons, et les joueurs de ce niveau savent s’adapter facilement. Demain, ce sera un match intense et difficile. »

A lire : OM : Les probables titulaires marseillais face à l’Ajax

Avec cette déclaration, John Heitinga met en évidence la principale arme des Olympiens : leur capacité à se projeter rapidement vers l’avant. Une qualité qui a déjà posé de sérieux problèmes à des cadors européens comme le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

Un test de caractère pour l’Ajax au Vélodrome

Au-delà de l’analyse tactique, l’ancien international néerlandais a insisté sur l’état d’esprit que son équipe devra afficher pour espérer rivaliser dans l’ambiance bouillante du Vélodrome : « Demain, nous devons montrer à quel point nous sommes bons, que nous faisons partie des meilleures équipes de ce groupe. C’est du football, il faut faire la différence. On n’aura pas forcément le ballon, mais ce sera un bon test pour nous. »



L’Ajax se présente donc avec humilité mais aussi détermination, conscient que l’OM de Roberto De Zerbi a trouvé un équilibre entre solidité défensive et efficacité offensive. Le duel de ce soir promet d’être engagé et pourrait déjà peser lourd dans la course à la qualification.

Pour Marseille, une victoire à domicile permettrait de confirmer ses ambitions et d’envoyer un signal fort en Europe.

Pour Parier sur le match OM Ajax rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.