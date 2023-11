OM – Ajax : Le onze de Gattuso avec Correa et deux retours !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille affronte l’Ajax pour le compte de la 5e journée de Ligue Europa. Voici le onze que proposé par Gennaro Gattuso pour cette rencontre retour !

Blessé face au LOSC, Valentin Rongier va être opéré du genou et va être absent plusieurs semaines. L’OM va donc devoir se passer de son capitaine ! Ounahi, Mughe et Gigot sont de retour dans le groupe. Pape Gueye est toujours suspendu.

Pau Lopez est titulaire dans les buts sans surprise. La défense composée de Clauss, Lodi, Gigot et Mbemba est alignée. Le duo Veretout / Kondogbia n’a pas vraiment de concurrence. Devant, Harit est titulaire dans l’axe, Aubameyang fait son retour à la place de Vitinha en pointe, Correa garde une place de titulaire sur un côté, Sarr fait son retour !

A lire : OM : Des premières infos rassurantes sur le mercato?

4-2-3-1 avec Gigot et Aubameyang titulaires !

Lopez

Clauss Mbemba Gigot Lodi

Kondogbia Veretout

Harit

Sarr Aubameyang Correa

A LIRE AUSSI: OM : Gattuso retrouve du monde, le groupe face à l’Ajax !

En conférence de presse mercredi, Gennaro Gattuso a évoqué le match aller face à l’Ajax. « Je n’ai rien à dire sur le match vs Ajax, je n’étais pas là. Maintenant avec leur nouveau coach, ils jouent totalement différent aussi. Ils ont beaucoup de jeunes. Il y a une statistique importante face à Brighton, ils ont eu 53% de possession alors que De Zerbi a l’habitude d’avoir beaucoup le ballon. C’est une équipe très organisée, difficile à jouer en contre. Je ne comprends pas comment ce club peut être aussi bas dans leur championnat. » Le coach italien de l’OM a aussi évoqué le caractère de son équipe. « Avoir Gigot? C’est un guerrier. Il fait tout à 100%. Il fait tout très bien. On a senti Pau Lopez parler de « bon garçons » dans le club. Lopez n’aurait pas dû s’excuser auprès d’Ounahi, c’est une attitude de choriste. Gigot, Lopez, parlent et savent lire le jeu. Kondogbia, Veretout aussi. Leadership je n’aime pas ce mot. Les autres joueurs manquent d’expérience surtout. Gigot représente ça. Moi j’aime quand les joueurs se fâchent entre eux, ça ne me pose pas de problème »