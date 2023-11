OM: Il prend la défense d’Aubameyang !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille en provenance de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang ne fait pour l’heure pas l’unanimité du côté des supporters marseillais. Sur les ondes de RMC Sport, Walid Acherchour a défendu l’international gabonais.

« Tout le monde s’est crashé à Chelsea, et à Arsenal c’était quand même un mec qui mettait des pions »

« Il a joué à Arsenal, Chelsea et au FC Barcelone où il est arrivé en janvier et reparti en juin. Tout le monde s’est crashé à Chelsea, et à Arsenal c’était quand même un mec qui mettait des pions. Si ce monsieur rentre et qu’il dit qu’Aubameyang n’a pas marqué depuis trois ans, c’est qu’il a loupé des choses », a lâché le journaliste à un auditeur critique sur le buteur de l’OM.