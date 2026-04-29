OM : alerte rouge avant la DNCG, des ventes en urgence déjà envisagées !

L’OM joue gros bien avant le mercato. Selon les informations de L’Équipe, Marseille va devoir affronter un rendez-vous particulièrement sensible en juin devant la DNCG, avec une pression financière déjà maximale en interne.

Le quotidien sportif rappelle que l’OM a terminé la saison 2024-2025 avec un déficit de 105 millions d’euros. Et selon L’Équipe, l’exercice 2025-2026 devrait lui aussi se conclure dans le rouge. Une situation qui place le club sous étroite surveillance à l’approche de son passage devant le gendarme financier du football français.

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Toujours selon L’Équipe, la DNCG observera de près plusieurs éléments : les garanties financières de Frank McCourt, les projections budgétaires du club et surtout l’impact du classement final en Ligue 1, alors que l’OM pointe actuellement à une inquiétante 6e place.

Dans ce contexte, un point se détache déjà comme un levier majeur : les ventes. L’Équipe indique que des départs de joueurs avant le 30 juin « pourraient s’avérer rassurants » pour consolider le dossier marseillais et envoyer un signal plus crédible à la DNCG.

Autrement dit, l’OM pourrait être contraint de vendre rapidement avant même de réellement lancer son mercato estival. Une donnée majeure, alors que le futur directeur sportif devra à la fois reconstruire l’effectif… et générer immédiatement des liquidités.

À Marseille, l’été n’a pas encore commencé que l’urgence financière est déjà là.