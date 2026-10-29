Ali Zarrak reconnaît avoir envisagé un départ de l’OM avant de poursuivre son aventure au club. Le dirigeant revient sur les discussions autour de sa nouvelle affectation et refuse de parler de rétrogradation.

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Dans un entretien accordé à L’Équipe et publié le 28 octobre 2026, Ali Zarrak détaille les hésitations qui ont accompagné son changement de fonctions. L’ancien adjoint de Medhi Benatia explique avoir reçu des sollicitations pendant une période qu’il décrit comme floue. Il dit toutefois ne pas avoir considéré son parcours marseillais comme achevé, tout en ayant ressenti la volonté de l’OM de le conserver.

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Une période de doute avant de rester à l’OM

Interrogé sur une éventuelle envie de quitter Marseille, Zarrak ne prétend pas que cette possibilité n’a jamais existé. Il raconte avoir pris le temps de réfléchir avant de décider de poursuivre avec le club. Son choix s’est fait, d’après son récit, à la fois sur son envie personnelle de rester et sur les échanges avec sa direction.

Bien évidemment que la question s’est posée. Il y a eu une période de flou. J’ai réfléchi, eu des sollicitations, mais je ne sentais pas mon aventure à l’OM terminée. J’ai aussi senti le désir du club de me garder.

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Une nouvelle affectation discutée avec ses dirigeants

Le dirigeant présente son nouveau rôle comme le résultat d’une discussion. À la question de savoir si cette affectation lui a été imposée et s’il la vit comme une rétrogradation, il répond par la négative. Il assure avoir formulé des demandes, entendues par le club, avant qu’un accord soit trouvé.

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