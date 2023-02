OM : Alonzo a trouvé ce qui peut changer dans la tête des Parisiens au Vélodrome !

Kylian Mbappé sera de retour ce dimanche pour les Parisiens. D’après Jérôme Alonzo, malgré le bon match de Pau Lopez à l’aller en octobre dernier, la star parisienne n’y pense plus et le PSG aura surtout l’orgueil de se racheter !

Après une belle victoire au Vélodrome face à Paris en Coupe de France, l’OM va recevoir une nouvelle fois le PSG mais pour la Ligue 1 cette fois-ci ! Dans un entretien accordé à la LFP, Jérôme Alonzo a répondu à des questions autour des Clasico… L’ex gardien pense surtout que les Parisiens auront l’orgueil de faire mieux que lors du match en Coupe de France au début du mois.

« Donnarumma traumatisé par la frappe de Malinovskyi? Il y a tellement de matchs et de sollicitations qu’il n’y pense plus. Il y a eu d’autres drames et des bonheurs depuis ! Ce n’est pas quelque chose qui le hante, j’en suis certain. Pour moi, il est prêt. Kylian Mbappé affronte les meilleurs gardiens chaque semaine avec le PSG et à chaque rassemblement de l’Equipe de France, donc à mon avis il est aussi passé à autre chose. Ou au contraire, il va se servir de ce qu’a fait Pau lors du Classique au Parc pour faire mieux. Même si l’Espagnol a fait un super match à l’aller, il n’y a pas de traumatisme du côté de Mbappé. En revanche, le PSG va se rappeler qu’il s’est fait marcher dessus pendant 95 minutes au Vélodrome au début du mois. Ce qui peut changer des choses dans la préparation au niveau de l’orgueil des Parisiens. » Jérôme Alonzo – Source : LFP (22/02/23)

Le PSG n’est pas favori face à Marseille

»Quand on voit le match face à Lille, on ne peut pas dire que Messi soit rayonnant. Le PSG n’est pas favori face à Marseille, Mbappé peut faire la différence, mais si on regarde les dynamiques des deux équipes, Marseille est devant. Quand on voit les derniers résultats du PSG et surtout la manière de jouer, ce manque de consistance, les difficultés dès qu’il y a une pression athlétique, la manière dont ils se diluent. Je ne vois pas comment on peut mettre le PSG favori. L’Olympique de Marseille est parti pour leur marcher dessus. Il va falloir que Paris retrouve autre chose et Mbappé ne va pas pouvoir tout faire tout seul. Ce n’est pas possible. Je ne vois pas comment le PSG peut être favori quand on compare les matches des uns et des autres. Christophe Galtier sait que cette victoire face à Lille c’est un miracle » Raymond Domenech – Source : goal.com (20/02/2023)