OM Mercato : « C’était un pari risqué, mais… »

Dans l’émission Débat Foot Marseille de ce Lundi, notre journaliste Nicola Filhol revient sur le choix des dirigeants de l’OM d’avoir recruté Igor Tudor pour succéder à Jorge Sampaoli l’été dernier.

Arrivé à l’été 2022 pour pallier au départ de Jorge Sampaoli, Igor Tudor était critiqué pour ses débuts compliqués avec l’OM. Très peu connu en France, le coach olympien avait connu de nombreux clubs avant de poser ses valises à Marseille. Dans l’émission Débat Foot Marseille sur notre chaine Youtube, notre journaliste Nicolas Filhol explique pourquoi selon lui le pari tenté par Longoria et Ribalta est réussi.

C’est un bon choix de Longoria, ça fonctionne. Bravo on se régale — Nicolas Filhol (Journaliste FCM)

»Ce qui a joué pour Tudor c’est aussi qu’il s’est retrouvé dans un club un peu au dessus de ce qu’il avait avant, avec du matériel pour pouvoir aussi faire des choses différentes. Il a pu développer des idées avec des joueurs d’un niveau supérieur et le collectif s’est mis ensuite en place. Je pense qu’il n’avait jamais eu un tel matériel à disposition comme celui qu’il a à l’OM. C’était un pari risqué mais je pense que Ribalta et Longoria avaient bien vu le type de coach qu’il est. Au-delà de ce qu’il propose sur le terrain qui correspond tout à fait à l’OM et ses supporters, c’est aussi son côté un peu dur qui était recherché, c’était une volonté du club de durcir la discipline. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (20/02/2023)